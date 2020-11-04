БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМ

Нам пишут

Повторная вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 не обошла стороной и Абхазию. Вторая волна началась ещё в середине лета, и уже в первый месяц роста числа ковид-пациентов инфекция создала для системы здравоохранения серьёзную нагрузку. Первую волну инфекции в стране удалось пресечь без особых проблем и с единичными потерями, и это произошло благодаря выполнению известных санитарно-эпидемиологических мер, среди которых ключевыми являются закрытая государственная граница и самоизоляция.

Но в этот раз границы открыли, несмотря на наблюдавшийся рост числа заболевших. Вместе с тем во многих странах мира речь идёт ещё и об эффективности введения комендантского часа.

К сожалению, наше общество не достаточно информировано о ситуации в мире. Какова реальная картина степени распространения данной инфекции в нашей стране, также многим неведомо.

Поэтому присоединяюсь к призывам ограничить передвижение в общественных местах, не выходить на улицу без крайней необходимости, придерживаться известных рекомендаций по соблюдению санитарной (а не социальной) дистанции в два метра и более, а при первых симптомах болезни оперативно обращаться к медикам.

Вирус мутирует, становясь всё более опасным для жизни человека. Странным образом ставшее весьма распространённым в Абхазии мнение, что якобы в этой ситуации «все должны переболеть, и нет смысла закрывать государственную границу», ошибочно, и с высокой степенью вероятности губительно для ещё большего количества людей, беспечно продолжающих жить мирной жизнью во время происходящей на наших глазах борьбы с данной инфекцией в мировом масштабе, и не только с ней.

С целью единоличного глобального доминирования активизированы попытки стран НАТО во главе с США обострить старые и создать новые конфликтные зоны, особенно на постсоветском пространстве, как на одном из главных направлений атаки. И помимо уже имеющихся примеров Украины, Донбасса, Беларуси, Азербайджана и Армении, Киргизии, следует ожидать новой агрессии Грузии против Абхазии. Выделенные в текущем году Конгрессом США для Грузии 7 млн $ на «информационное противодействие России», как и многие иные средства, несомненно, пущены в дело и на абхазском направлении.

Когда произойдёт очередное массированное наступление на этом участке фронта, покажет время. Но быть готовыми на должном уровне и к нему, как и к вспышке инфекции, нужно «ещё вчера».

В такой сложной ситуации требуется «разорвать цепочку передачи коронавируса». Беспечно самому ничего не делать в надежде на то, что это сделают власти, Министерство здравоохранения Республики Абхазия и другие задействованные структуры. Необходима всенародная поддержка докторам, медсёстрам, всему персоналу медучреждений, занятых борьбой с данной инфекцией на местах. Следует с повышенным вниманием отнестись к Гудаутской центральной районной больнице, являющейся единственным абхазским ковид-госпиталем, которая ещё в марте текущего года стала «резервным госпиталем для приема пациентов с подозрением на заражение этим вирусом». И тут, как и везде, сейчас нужны не «критика, упреки и обвинения», а оперативное реагирование и всё те же солидарность и поддержка. Если каждый из нас сделает что-то полезное для облегчения самоотверженного труда работников этого и других медучреждений, наша страна быстрее и с наименьшими потерями преодолеет весьма сложную ситуацию.

Благо, у руководства России есть воля и стремление помочь народу Абхазии в борьбе с инфекцией, потому уже в Сухуме развернут и функционирует российский мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест.

Прибыла колонна спецавтомобилей радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота, и военнослужащие подразделений РХБЗ Черноморского флота уже работают, за что мы им благодарны.

При таком внимании и мощной поддержке нам со своей стороны следует строго соблюдать санитарно-карантинные мероприятия, чтобы труд абхазских и российских врачей привёл к лучшим результатам.

Также назрела необходимость закрытия государственной границы с Грузией, усеянной американскими биологическими лабораториями, как стационарными, так и мобильными. Они могут на фоне эпидемии применить этнически направленное биологическое оружие, которым они уже обладают.

Потому в Тбилиси не скрывают откровенно реваншистский характер амбиций Грузии в отношении Абхазии, где уже сформирована «пятая колонна» из числа бесконтрольно проникших граждан Грузии (по последним данным из источников, заслуживающих доверие, их число приблизилось к 80 тысячам), большая часть которых официально являются ещё и резервистами армии Грузии, где они бывают когда хотят, пересекая государственную границу беспрепятственно. В том числе для участия в различных военных сборах под патронажем Пентагона.

Если кому-то кажется, что отсюда «далеко до Вашингтона», последнему до всех близко, да настолько, что даже их «дружеские» объятия – приём удушающий. И они к этому подготовились.

Отрицают всё это либо не сведущие, либо из притворства. В противном случае это иллюзии, которые обнажают слабости. В определённой мере лишают маневра, ставят ведущего в позицию ведомого при любом раскладе, эдакая «беспроигрышная партия», чем и подгоняют ситуацию под натовский сценарий. Это не приемлемо и требует мер иного порядка, с которыми пора определиться и начинать реализовывать безотлагательно во что бы то ни стало.

Ибо близка третья стадия выраженной гипоксии с наступающей декомпенсацией, которая из медицинского диагноза для всё большего количества пациентов превращается в политологический.

Даур АЧУГБА, научный сотрудник АбИГИ им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии

Номер: 106Выпуск: 3984Рубрика: политикаАвтор: Даур АЧУГБА, научный сотрудник АбИГИ им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии