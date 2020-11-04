СДЕЛАН ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ЦИФРОВИЗАЦИИ АБХАЗИИ

В Министерстве экономики РА под председательством вице-премьера, министра экономики Кристины Озган состоялось рабочее совещание по вопросам цифровизации государственных услуг.

В совещании приняли участие председатель Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш, заместитель руководителя аппарата Кабинета Министров Кристиан Бжания, заместитель директора Агентства правительственной связи полковник Беслан Агрба, заместитель министра экономики Теймураз Миквабия. Также в совещании приняли участие главный инженер АПСРА подполковник Олег Пшеничный, заместитель председателя и старший инженер отдела развития цифрового государства Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию – Дмитрий Осия и Владислав Гогия.

Участники обсудили предстоящую реформу в сфере предоставления государственных услуг населению, ключевым фактором которой является предоставление услуг в электронном виде.

Правительство делает ставку на развитие электронных госуслуг и сервисов. Цифровизация госуслуг призвана повысить эффективность государственного управления и помочь гражданам. Благодаря новым технологиям коммуникация с органами власти должна стать проще и лучше. Ведомства не будут перенаправлять гражданина ради решения какой-то задачи в другой орган. Людям не придется посещать госучреждения без особой необходимости, стоять в очередях, подстраиваться под график служащих. Кроме того, цифровизация способна снизить коррупционную составляющую.

«Цифровизация услуг имеет высокую социальную и экономическую значимость. Она будет способствовать улучшению бизнес-среды, снижению бюрократических и административных барьеров, упрощению процессов оформления и получения гражданами необходимой документации. Ключевыми ведомствами в реализации реформы будут выступать Министерство экономики и Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Республики Абхазия», – отметила К.Озган.

Инициатива Министерства экономики в вопросе выделения средств на реализацию первого этапа реформы из инвестиционной программы социально-экономического развития Республики Абхазия была поддержана российской стороной в рамках решения сопредседателей Межправительственной комиссии.

Присутствовавший на совещании заместитель руководителя аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия Кристиан Бжания отметил: «Время требует перехода к качественно новым услугам связи для населения, аналогичные проекты давно работают в разных странах, вопрос только в объемах, масштабах и конкретных потребностях, привязанных к конкретному региону».

Председатель Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш сообщил: «Цифровизация необходима. Мы, связисты, очень рады, что руководство страны это понимает и ставит перед нами подобные задачи».

«Это необходимый, совершенно новый этап в развитии государства. Мы провели предварительную предпроектную работу с некоторыми ведомствами. В рамках этой работы были проинтервьюированы сотрудники ведомств и выявлены основные потребности и проблемы. Нам предстоит провести огромный комплекс работ, направленный на систематизацию и обеспечение современных методов и условий предоставления государственных услуг», – резюмировала К.Озган.

Участники встречи отметили важность вопроса использования персональных данных. Все сошлись во мнении о необходимости предусмотреть максимально высокую степень защиты этих данных.

Номер: 106Выпуск: 3984Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс