Память

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА ЭСМЕРАЛЬДА ДАРИСМАНОВНА АРШБА

30 октября 2020 года не стало ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., кавалера ордена Леона Эсмеральды Дарисмановны Аршба.

Она была настоящим патриотом своей страны, сильной и смелой женщиной, которая не только защищала страну с автоматом в руках, но и могла словом высечь подлецов и пакостников в послевоенное, мирное время. Она была лидером в кругу друзей и душой компании. Эсмеральда Дарисмановна, имея проблемы со здоровьем из-за ранений и операций, всегда с вниманием относилась к чужим бедам и проблемам, помогала их решать, не откладывая в долгий ящик. Эсма принимала активное участие в гуманитарных проектах, помогала организовывать доставку новогодних подарков детям в ДНР и школьникам высокогорного села Псху в Абхазии. Добрых дел за ее плечами огромное количество, и сегодня каждый, кто знал и общался с ней, вспоминает ее добрым словом.

От лица Черноморского казачьего войска Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий мы соболезнуем родным и близким Эсмеральды Дарисмановны Аршба в связи с тяжелой потерей.

Вечная память нашей Эсме.

Номер: 106Выпуск: 3984Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.