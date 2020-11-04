В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РФ

Задолженность Министерства по делам Северного Кавказа на момент его ликвидации составляла 3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Счетной палаты РФ.

«На момент ликвидации Министерство по делам Северного Кавказа находилось в непростом финансовом положении: на балансе ведомства числилась дебиторская задолженность в размере 3 млрд рублей», – говорится в сообщении. Как уточняет аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, 80% имеющейся задолженности министерства составляет текущая задолженность Южной Осетии и Абхазии. «Она подлежит списанию при предоставлении отчетности о выполненных работах, предусмотренных двусторонними соглашениями о предоставлении финансовой помощи этим республикам», – добавила аудитор.

Номер: 106Выпуск: 3984Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс