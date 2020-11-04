БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России, прибывшие в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продезинфицировали территорию и объекты российской военной базы Южного военного округа. Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в течение суток военнослужащие сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота провели дезинфекционную обработку казарменного фонда, мест постоянного проживания военнослужащих и членов их семей, парковой зоны, дорог и прилегающей территории. Всего в дневное и ночное время военнослужащие обработали более 80 тысяч кв. метров различных поверхностей. В мероприятиях обработки приняли участие 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ и было задействовано 11 автомобилей.

Всего за время пребывания в Абхазии российские военнослужащие продезинфицировали более 600 тысяч кв. метров различных поверхностей в местах массового скопления людей и дорог общего пользования.

Номер: 106Выпуск: 3984Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс