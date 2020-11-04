COVID-19

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 124 человека, у 104 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В мобильном многопрофильном госпитале на территории пансионата «Айтар» в Сухуме находятся 65 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4426 человек; 45 летальных случаев, выздоровели 2430.

Номер: 106Выпуск: 3984Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс