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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА РОССИИ 04.11.2020

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА РОССИИ

4 ноября жители России отмечают государственный праздник – День народного единства.

История этого дня уходит корнями в 1612 год. Именно 4 ноября (по новому стилю) народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выдворило из столицы польских интервентов.

Официально в современной России праздник утвержден и является выходным днем с декабря 2004 года.

Впервые россияне отметили этот праздник 4 ноября 2005 года.


Номер:  106
Выпуск:  3984
Рубрика:  политика
Автор:  Спутник-Абхазия

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