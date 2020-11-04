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04.11.2020
Номер: 106
Выпуск: 3984
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА РОССИИ
4 ноября жители России отмечают государственный праздник – День народного единства.
История этого дня уходит корнями в 1612 год. Именно 4 ноября (по новому стилю) народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выдворило из столицы польских интервентов.
Официально в современной России праздник утвержден и является выходным днем с декабря 2004 года.
Впервые россияне отметили этот праздник 4 ноября 2005 года.
Номер: 106
Выпуск: 3984
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия