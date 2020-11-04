ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА РОССИИ

4 ноября жители России отмечают государственный праздник – День народного единства.

История этого дня уходит корнями в 1612 год. Именно 4 ноября (по новому стилю) народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выдворило из столицы польских интервентов.

Официально в современной России праздник утвержден и является выходным днем с декабря 2004 года.

Впервые россияне отметили этот праздник 4 ноября 2005 года.

Номер: 106Выпуск: 3984Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия