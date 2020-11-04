ПОМОЩЬ ДРУГА АБХАЗИИ

Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Москву провел переговоры с бывшим Президентом Республики Адыгея, предпринимателем и меценатом, большим другом Абхазии Хазретом Совменом.

Глава государства и бывший руководитель Адыгеи обсудили ряд вопросов. В ходе переговоров Аслан Бжания рассказал о проблемах, стоящих перед Абхазией в настоящее время.

Хазрет Меджидович с давних пор испытывает любовь и уважение к Абхазии. В это сложное для нашей страны время он еще раз подтвердил свои искренние симпатии к народу Абхазии.

В результате переговоров Хазретом Совменом принято решение о выделении Абхазии 50 миллионов рублей. Деньги будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Аслан Бжания поблагодарил экс-президента Адыгеи за оказанную помощь. Он подчеркнул, что Хазрета Меджидовича Совмена всегда рады видеть в нашей стране.

Номер: 106Выпуск: 3984Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс