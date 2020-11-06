КОРОНАВИРУС, ВТОРАЯ ВОЛНА: ПОЧЕМУ РАСТЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И НУЖЕН ЛИ СТРОГИЙ КАРАНТИН?

Жесткие ограничительные меры, введенные весной практически во всех странах, помогли снизить рост заболеваемости, однако нанесли серьезный удар по экономике. Вторая волна требует новых решений – власти разных стран балансируют между необходимостью повторного установления ограничений и стремлением как можно меньше навредить бизнесу.

В Китае, который и стал отправной точкой распространения вируса, сейчас действуют минимальные ограничительные меры. Взрывного роста заболеваемости в стране не наблюдается – ежедневно регистрируется лишь несколько десятков заболевших. В стране продолжают соблюдаться профилактические меры: люди носят маски, а в общественных местах сканируют имеющийся у QR-код, содержащий информацию о возможных контактах с инфицированными, а также измеряют температуру. Внешние границы страны закрыты, а внутри Китая жители могут передвигаться без ограничений – в начале октября множество жителей разъехались по стране в период первых после начала пандемии длительных каникул, приуроченных к Празднику середины осени.

Предположительно низкая заболеваемость в Китае связана с отслеживанием заболевших и массовым тестированием. Такая стратегия позволяет быстро выявить заболевшего и тех, с кем он общался, провести необходимое тестирование, а при необходимости – изолировать пациента. Китайские власти действуют решительно и жестко на местах: в конце октября в городе Кашгар на западе страны произошла вспышка коронавируса – от одного распространителя заразились 137 человек, в результате чего город закрыли на карантин, отменив транспортное сообщение. За сутки на коронавирус проверили все 630 тысяч жителей, а за три дня власти собрали анализы почти у пяти миллионов человек, проживающих в регионе. И это не единичный случай: в середине октября 11 миллионов человек прошли тестирование на коронавирус после вспышки в Циндао. Впрочем, главный эпидемиолог страны У Цзунью (Wu Zunyou) считает, что эти меры чрезмерны, не устраняют риска вспышек и влекут за собой огромные «социальные издержки». «Это перебор. С научной точки зрения эпидемиологии нет необходимости проверять всех», – заявил господин Цзунью, добавив, что массовое тестирование в первую очередь политическое решение. Другой эпидемиолог из Шанхая считает, что вторая волна в Китае неизбежна и выпадет, скорее всего, на зиму.

В целом эксперты отмечают как мировую тенденцию, что во вторую волну чаще болеют молодые люди, которые, как считалось ранее, не входят в группу повышенного риска. Ученые связывают это с началом учебы и возвращением студентов в аудитории и лекционные залы, где одновременно находится много людей, а также с тем, что именно молодежь активно посещает бары, кафе и ночные клубы, где вероятность заражения велика. Молодые люди также больше склонны пренебрегать защитными мерами: они не носят маски, чаще обнимаются и обмениваются рукопожатиями.

Увеличение заболеваемости в Европе также связано с сезонным похолоданием: люди все чаще собираются в закрытых помещениях, где вероятность передачи инфекции усиливается.

Строгие ограничительные меры помогли снизить нагрузку на медицинские заведения и действительно снизили скорость распространения вируса. Полный локдаун действительно сработал эффективно, но возможны и не такие жесткие меры.

Пытаясь выяснить, какие меры действительно помогают замедлить распространение вируса, международная группа ученых изучила, что именно предпринимали власти 131 страны. Исследователи, опубликовавшие результат в журнале The Lancet, пришли к выводу, что всеобщий карантин – работающая, хотя и не самая эффективная мера. Ученые выяснили, что ограничения начинают действовать не сразу, эффект от них набирает силу постепенно и действуют они хуже, если вводятся отдельно от остальных.

Наиболее эффективными мерами (и менее губительными для экономики) они называют запрет на проведение массовых мероприятий и собрание компаниями больше десяти человек, закрытие ресторанов и баров, а также дистанционное обучение для школьников и студентов. Такой подход не нанесет удар по экономике, но позволит замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Около 80% заболевших переносят COVID-19 в легкой или умеренной форме, критически тяжело болеют лишь 5% пациентов. Согласно данным Центра по контролю заболеваемости США, инкубационный период в большинстве случаев составляет четыре-пять дней, однако может длиться до двух недель.

Несмотря на то что вирус способен выживать на разных поверхностях (а на банкнотах, но только в темноте и в условиях лаборатории он сохраняет жизнеспособность целых 28 дней), ключевым способом распространения возбудителя COVID-19 остается воздушно-капельный. Вместе с крошечными капельками жидкости, попадающими в воздух при кашле, чихании и простом разговоре, передается и инфекция, а потому заразиться COVID-19 в замкнутых пространствах действительно проще, чем на улице. Подтверждение тому – случай, зафиксированный в Германии, где из 13 человек, пришедших на совещание, заразились 11. Еще в одном исследовании, подчеркивающем тот факт, что воздушно-капельный путь действительно является ключевым при распространении болезни, говорится, что особых условий для преодоления вирусными частицами больших расстояний не требуется. Наблюдение за госпитализированными ковидными пациентами позволило обнаружить вирусные частицы на расстоянии почти 5 м от заболевших.

Свой вклад в распространение заболевания вносят и суперраспространители – пациенты, способные заражать десятки человек. Точного ответа на вопрос, почему некоторые люди становятся более заразными, чем другие, у ученых нет. Ясно одно – суперраспространители серьезно влияют на заболеваемость: в одном из недавних исследований было показано, что всего 8% зараженных оказались виноваты в 60% новых случаев среди их контактов.

Предположения о том, что вирус мутирует, а происходящие с ним изменения делают его более (или менее) агрессивным, пока не подтверждаются. «На данный момент ученые приходят к выводу, что коронавирус мутирует относительно медленно по сравнению с некоторыми другими РНК-содержащими вирусами, например с вирусом гриппа, – говорит Николай Никитин, доктор биологических наук, заведующий сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. – Возможно, так происходит потому, что у коронавируса есть белок, который следит за корректностью копирования генома, он способен исправлять ошибки во время копирования последовательности РНК. То есть у коронавируса есть своя собственная система коррекции ошибок, что делает появление мутации маловероятным или медленным процессом».

Врачи выяснили, что перенесенный Covid-19 не обеспечивает пожизненного иммунитета. Концентрация антител, образующихся после перенесенной болезни, спустя два-три месяца постепенно снижается – у одних пациентов это происходит быстрее, а у других – медленнее. Насколько долго перенесенная болезнь защищает от повторной инфекции, пока непонятно, но доказанные случаи реинфекции уже зафиксированы. Один из первых достоверных случаев – 33-летний мужчина, перенесший болезнь сначала в середине апреля, а потом в середине августа. Ученые изучили вирусные геномы, выделенные из взятых у пациента образцов. Оказалось, что генетические данные вирусов не были идентичны, в более позднем присутствовали мутации, которых не было в апрельском штамме. Измененный вирус сейчас циркулирует в Европе.

Несмотря на то что речь пока идет лишь о предварительных результатах, большинство ученых сходятся во мнении, что лекарства действительно не влияют на состояние заболевших и принципиальных отличий в окончательных результатах выявлено не будет.

Номер: 107Выпуск: 3985Рубрика: обществоАвтор: Из интернета