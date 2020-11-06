ПАШИНЯН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗРАИЛЮ ПОСЛАТЬ ПОМОЩЬ НЕ ЕРЕВАНУ, А НАЕМНИКАМ, ВОЮЮЩИМ НА СТОРОНЕ БАКУ

Глава правительства Армении прокомментировал роль Израиля в нынешнем обострении карабахского конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Jerusalem Post, комментируя предложение Израиля оказать армянской стороне гуманитарную помощь, предложил передать ее наемникам и террористам, которых эта страна вооружает.

Газета напоминает, что когда в начале октября Армения отозвала посла из Израиля в знак протеста, президент страны Реувен Ривлин связался с властями Армении и предложил гуманитарную помощь.

На вопрос, заинтересована ли в ней Армения, Пашинян ответил: «Гуманитарная помощь от страны, продающей оружие наемникам, которым они бьют по мирному населению? Предлагаю Израилю послать помощь этим наемникам и террористам. Это станет логическим продолжением его действий».

Глава правительства Армении заявил, что Израиль присоединился к Турции, террористам и сирийским наемникам в вопросе поддержки Азербайджана в конфликте и в конечном итоге пострадает от этого союза.

Премьер-министр Армении напомнил, что израильские беспилотники широко используются азербайджанской армией в войне против народа Нагорного Карабаха.

«Наемники, террористы-исламисты и Израиль сейчас находятся на одной стороне. Поэтому Израилю нужно задуматься, удобное ли место он занял?» – заявил Пашинян.

Как отметил глава правительства Армении, Израилю также нужно задуматься о том, хочет ли он быть на одной стороне с Турцией, которая переправляет боевиков из Сирии в Карабах.

В статье говорится, что за последние десять лет Израиль стал крупнейшим поставщиком оружия в Азербайджан, опередив Россию и Беларусь.

Пашинян отметил, что Турция пытается восстановить Османскую империю, и для этого использует наемников с оккупированных сирийских территорий. Их уже использовали в Ливии, теперь – в Карабахе, а следующей целью может стать кто угодно, если международное сообщество не будет реагировать.

По его словам, гибридная война с использованием исламистов может проводиться и уже проводится в Европе.

«Я очень рад, что многие страны на Ближнем Востоке, включая арабские страны, правильно оценивают обстановку и называют вещи своими именами, понимая масштабы угрозы международному миру и стабильности», – заявил премьер Армении.

Как отметил глава правительства Армении, «если Израиль хочет воевать на этой стороне, Бог с ним».

«Но думаю, что он столкнется с последствиями, потому что амбиции Турции могут обернуться против самого Израиля, это всего лишь вопрос времени», – заметил он.

Спутник-Армения

Номер: 107Выпуск: 3985Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Армения