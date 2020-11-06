Семён Пегов военный̆ корреспондент

Когда я был маленьким, я старался быть похожим на героев фильма во время просмотра боевика, быть таким же сильным, умным и бесстрашным, как они. Сейчас я уже взрослый и приехал в Армению по работе, потом в Арцах (Нагорный Карабах), чтобы стать свидетелем этих адских дней, представить миру эту жестокую войну. То, что я видел, не было ни в одном фильме, человек не может представить что происходит в Арцахе. Теперь я мечтаю быть храбрым, как Армянский солдат, дружелюбным, как Армянский солдат, нерушимым и сильным, как Армянский солдат, я влюбился в мир Арцаха, его сыновей и детей. Армянские солдаты сражаются с улыбкой и даже шутят, меня удивляет, откуда взялась такая сила, я задал тот же вопрос солдатам, и они единогласно ответили, что Бог с нами. Мое сердце сжалось, потом оно разделилось на тысячу частей, потом я стал сильнее. Я не Армянин, но понял, как сложно быть Армянином, особенно Армянским солдатом. Я тоже начал думать как Армянин, я останусь на передовой, пока не объявлю миру нашу победу. Бог с нами ...

Номер: 107Выпуск: 3985Рубрика: политикаАвтор: Семён Пегов военный̆ корреспондент