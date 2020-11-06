ДЕПУТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Русско-армянская дружба имеет многовековую историю. Российская Федерация и Республика Армения успешно сотрудничают во всех сферах.

Миллионы наших соотечественников живут в России. Независимая Армения подписала с Россией ряд военно-политических соглашений․

Мы, армяне, не сомневаемся, что в случае угрозы Республике Армения Россия всеми средствами защитит нас от врага. Однако Арцах уже больше месяца находится в огне войны и в одиночку борется с международными террористами. Не исключено, что часть этих террористов проникнут в Россию и совершат там террористические акты.

Несмотря на то, что Арцах является непризнанным государством, существуют конвенции и декларации о борьбе с международным терроризмом, принятые в целях безопасности и защиты человека и нации (16 международных соглашений, 13 антитеррористических конвенций и 3 протокола, из них отметим Токийскую конвенцию 1963 года, Гаагскую конвенцию 1970 года, Монреальскую конвенцию 1971 года, Декларацию ООН о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 года и ряд других международно-правовых актов), которые сегодня должны применяться. «Армяне – это остатки, уцелевшие от нашего меча, и наше дело с армянами пока не завершено» – это слова президента Турции. Игнорировать эти слова Эрдогана и заявления азербайджанской стороны о том, что не будет примирения, не будет компромисса, призывы к убийству всех армян – стариков, женщин, детей – без разницы (пресс-секретарь футбольного клуба «Карабах» Нурлан Ибрагимов), значит допустить геноцид армян в 21 веке.

Мы просим и ожидаем, что Россия в лице своего влиятельного президента Владимира Владимировича Путина и Государственная Дума примут незамедлительные меры по защите неба над Арцахом с использованием мощной техники для уничтожения террористов в регионе, как это делается в Сирии.

Мы также очень хорошо знаем, что Запад не предпримет никаких реальных шагов, кроме заявлений и резолюций. В лучшем случае окажет финансовую помощь пострадавшим.

Ниже прикрепляю письмо, адресованное людям доброй воли.

У НАРОДА АРЦАХА ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА НАЦИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. РЕГИОН В ПЛАМЕНИ

Обращаюсь к людям доброй воли, парламентариям, государственным деятелям.

Уже в третий раз терпят неудачу договоренности о прекращении огня, согласованные усилиями лидеров трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США. Невозможно остановить жестокую войну, навязанную Арцаху, поскольку мы имеем дело с главой государства, грубо нарушающего Устав ООН, все Женевские конвенции и дополнительные протоколы, другие источники международного гуманитарного права, не выполняющего взятые на себя международные обязательства, игнорирующего подписанные им же обязательства. Противник пытается провести этнические чистки, то есть геноцид в отношении армян Карабаха, которые жили на своей Родине в течение тысячелетий, и распространить свои диктаторские амбиции на являющуюся островком демократии Нагорно-Карабахскую Республику, на Арцах. Безнаказанность и дерзость дошли до той степени, что противник посягает на государственную границу Республики Армения, угрожает ее целостности․․․ Турецко-азербайджанский террористический тандем превратил Южный Кавказ в кровавое море ․․․ Эрдоган, которому НАТО и Европа, кажется, прощают все, стремится осуществить свои экспансионистские и далеко идущие амбиции. Наша героическая Армия более месяца ценой упорных боев защищает Арцах, одновременно защищая границы высших ценностей человечества, основы цивилизации, свободной от террористов. Увы, погибают наши храбрые молодые люди, у которых были светлые мечты и цели ․․․

Склоняю голову перед памятью павших военных.

Когда читаешь, наблюдаешь, слушаешь о героических подвигах наших патриотичных военнослужащих на границе, продуманных действиях нашей непобедимой Армии, акциях, организованных Диаспорой, сердце разрывается от неописуемого волнения… Чувства гордости, национального достоинства и боли переплетаются и сжимают горло, и во всеуслышание хочется крикнуть: Остановись, мир, удержи злые силы, нечестивцев и помоги библейскому армянскому народу, который пережил геноцид, но возродился, прими меры, чтобы в жестокой борьбе между жизнью и смертью, добром и злом, светом и тьмой, победили жизнь и добро, свет и мир, человечность и цивилизация!

Две так называемые братские страны со стомиллионным населением, накапливая на нефтедолларах огромные запасы вооружения, используют их не только на поле боя, но и разрушают города и села, подвергая опасности мирное население и гражданские объекты. Тысячи людей (около 90 тысяч) покинули свои дома.

Ситуация трагическая ․․․

Я была депутатом парламента более двадцати лет, была включена в состав делегаций парламента Армении, работающих с международными структурами, и хорошо знаю возможности парламентариев с точки зрения влияния на различные международные процессы.

Посему обращаюсь к людям доброй воли, парламентариям, политическим деятелям, руководителям международных организаций, прошу и призываю предпринять конкретные практические шаги по сдерживанию Азербайджана и Турции․ Каждая секунда промедления уносит человеческие жизни.

Выражение сожаления, призывы, заявления, попытки уравнять две стороны – бессмысленны. Они не решат проблему и не спасут жизни.

Парламентарии разных стран (Российской Федерации, Франции, США) уже выступили с инициативами, направленными на принятие резолюций против Турции и Азербайджана, основываясь на информации, полученной из различных источников. Есть города и государства, власти которых признали независимость Арцаха. Австралийский штат Новый Южный Уэльс признал независимость Нагорного Карабаха два года назад. И этот процесс должен продолжаться, потому что только путём признания суверенной Республики Нагорного Карабаха – Арцаха можно остановить кровопролитие, предотвратить деструктивные устремления Турции.

Попробуем вкратце представить, что на самом деле происходит, и будем надеяться, что принимающие решения структуры, предпринимая шаги, учтут также эти факты.

Необходимо помочь исполнительным властям применять необходимые санкции, поскольку

1. Армия обороны Республики Арцах ведёт борьбу против террористов-наемников, что является задачей международной антитеррористической коалиции, в то время как эта маленькая страна и ее храбрый народ сражаются в одиночку против тысяч террористов;

2. Азербайджан применяет оружие и боеприпасы, запрещенные международным гуманитарным правом, использует запрещенные средства и методы ведения войны;

3. Нарушая все международные нормы, азербайджанцы пытают армянских пленных, подвергают бесчеловечным пыткам, расстреливают, даже обезглавливают. А в Арцахе азербайджанских пленных оперируют, им оказывается всесторонняя гуманитарная помощь;

4. По сообщению наблюдателей Международного комитета Красного Креста, которым запрещено участвовать в эвакуации и обмене телами погибших, в зоне конфликта – гуманитарная катастрофа из-за большого числа непогребенных останков;

5. Враг оставляет своих раненых солдат беспомощными на поле боя.

6. Азербайджанская сторона подвергает обстрелам мирных жителей и населенные пункты. Среди мирного населения Арцаха уже около 50 убитых и сотни раненых;

7. Повреждены объекты жизнеобеспечения, гражданские инфраструктуры, дороги, мосты, школы, детские сады;

8. ВС Азербайджана наносят удары по памятникам культуры, церквям, больницам, роддому, кладбищу․․․;

9. 90 тысяч жителей Арцаха – дети, женщины, пожилые граждане были эвакуированы, многие из них находятся в убежищах, живут в тяжелых условиях, нарушены их права на здоровье, образование, работу, свободное передвижение и др.;

10. Диверсионные группы Азербайджана, проникая в сельские населенные пункты Арцаха, убивают детей, инвалидов, женщин;

11. Враг препятствует работе иностранных журналистов, десятки армянских, французских и российских журналистов получили ранения;

12. Азербайджан посягает на территориальную целостность Республики Армения, бомбят не только приграничные, но и находящиеся в глубине обороны населенные пункты, вследствие чего погибли и ранены граждане Республики Армения;

13. Отметим, что противник развязал агрессивную войну и ведёт широкомасштабные боевые действия в условиях пандемии;

14. По заявлению азербайджанского руководства, они якобы уже оккупировали основную часть Арцаха, но правда в том, что Арцах героически противостоит турецко-азербайджанским силам и террористам-наемникам;

15. Азербайджан попирает права национальных меньшинств, их отправляет на передовую с наемниками. Об этом свидетельствуют большие потери, которые несут национальные меньшинства (более 40% погибших – представители национальных меньшинств);

16. В Азербайджане нарушаются права и свободы человека, население лишено возможности получать объективную информацию, информация полностью фальсифицирована;

17. Президент Турции угрожает всем, нарушает нормы международной морали и все нормы дипломатической этики, оскорбляет президента Франции, озвучивает браваду в адрес США и других стран;

18. Республика Армения и Арцах согласны на размещение международных миротворческих сил, присутствие военных наблюдателей, а азербайджанская сторона не согласна, она отвергает все предложения.

19. В этой тяжелой ситуации есть страны, особенно европейские, которые не отказываются от поставок Азербайджану военной техники и оружия, ставят экономические интересы выше провозглашенных ими же прав и свобод человека, даже необходимости защиты права человека на жизнь и права народа на жизнь (существование) на своей Родине.

Одновременно обращаюсь к людям доброй воли и прошу в сотрудничестве с общинами повлиять на свои правительства, чтобы запретить поставки вооружения террористам.

20. Азербайджан при поддержке и соучастии Турции совершает военные преступления, которые должны получить адекватную международно-правовую оценку и квалифицироваться как преступления против мира и безопасности человечества, а военные преступники должны предстать перед Новым Нюрнбергским трибуналом.

Этой трагедии и международных преступлений, возможно, не произошло бы, если бы в свое время были бы приняты соответствующие меры:

•Запад в своё время не должен был оставаться равнодушным к Геноциду армян, он должен был дать справедливую оценку преступным деяниям турков, которые совершали чудовищные убийства самыми подлыми, кровожадными, варварскими средствами – ради развлечения турки разрезали беременным женщинам животы и насаживали младенцев на сабли, насиловали женщин, на коленях своих отцов убивали сыновей, обезглавливали людей, подвешивая на деревья, сдирали с людей кожу, калечили их топорами и молотками, совершали преступления, превосходящие всё человеческое воображение.

Такие ценности и высокие идеи, как справедливость, свободомыслие, плюрализм, демократия, толерантность – кредо нашего народа, однако в свое время армяне очень дорого заплатили за веру в них, поскольку они были чужды, непонятны и неприемлемы для турецких диктаторов, поэтому их заставили замолчать самым жестоким и ужасающим образом – геноцидом.

Уильям Гладстон, четырежды ставший премьер-министром Великобритании, метко описал сущность и деятельность турок ещё во время хамидийской резни: «Турки, куда бы ни пошли, оставляли за собой широкий след крови, и чем больше распространялось их господство, тем больше исчезала цивилизация. Куда бы они ни пошли, следы позади них отмечались широкой полосой крови; и насколько достигла их власть, цивилизация исчезла из поля зрения. Служить Армении – значит служить цивилизации…»

Очень жаль, что до сих пор есть государства, которые не приняли факт геноцида и патриоцида армянского народа.

• Мир остался безучастным к погромам в Сумгаите, Баку, когда были осуществлены этнические чистки, и 400 000 армян лишились дома и имущества, когда в рамках учебной программы НАТО «Партнерство во имя мира» в столице Венгрии Будапеште азербайджанский офицер Рамиль Сафаров зарубил топором спящего армянского офицера – 26-летнего Гургена Маргаряна. А Венгрия, будучи членом Евросоюза, передала убийцу Азербайджану, где преступника помиловали и героизировали. Лишь недавно Европейский суд по правам человека вынес справедливое решение, которое должно быть реализовано Азербайджаном (хотя трудно поверить, что это государство способно выполнять решения международных судов).

• Культурный геноцид был осуществлен в Джульфе – многовековые армянские памятники и надгробия были разрушены азербайджанскими войсками, а уникальное поле хачкаров, состоящее из десяти тысяч памятников, сравняли с землей. Несмотря на многочисленные просьбы ЮНЕСКО, дикари не остановились, не допустили ни одного наблюдателя или эксперта в лес бывших хачкаров, которые были разрушены и превращены в военный полигон.

• В апреле 2016 г., в июле 2020 г. Азербайджан развязал военную агрессию не только против Карабаха, но и против Армении и получил достойный отпор. После прекращения огня он снова и снова не выполнял договоренности, достигнутые в Женеве и Санкт-Петербурге, и вновь оставался безнаказанным.

•Армяно-турецкая граница около 30 лет заблокирована с грубыми нарушениями международного права, и ни одна международная организация, ни одна страна не занимается этой проблемой.

• По подсчетам экспертов, в Турции проживают 2-3 миллиона исламизированных армян, а также представители других национальностей, которые боятся говорить о своей национальной принадлежности, что является грубым нарушением прав и свобод человека.

• Турция беспрепятственно оккупировала часть Кипра, нарушив все международные нормы в Средиземноморье, безнаказанно продолжает свою «миссию», несмотря на то, что Греция (член ЕС) бьет тревогу, заявляет о беззакониях Эрдогана, однако Европа еще не применила никаких санкций в отношении Турции.

•Турция продолжает свою разрушительную деятельность в Сирии и Ливии, с целью удовлетворения своих пантюркистских амбиций.

Уважаемые коллеги, дорогие читатели!

Сегодня перед народом Арцаха стоит проблема реализации основополагающего международного права наций на самоопределение.

Мир давно осудил и отменил все решения Сталина, но решение о захвате Нагорного Карабаха почему-то все еще имеет силу для азербайджанцев, поэтому Азербайджан продолжает свои бравады. Однако Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана. Коренных жителей Арцаха, имеющего тысячелетнюю историю и культуру, пытаются завоевывать страны, сформированные из кочевых племен, имеющие всего лишь столетнюю историю.

Если падение Берлинской стены ознаменовало демаркацию разделительных линий в Европе, почему же спустя десятилетия армянские республики осаждаются двумя соседними государствами, ограничивающими право людей на свободное передвижение?

Если Азербайджан может гордиться нарушением своих международных обязательств, совершением военных преступлений, уничтожением культурных ценностей Армении, запасами нефти и газа, пресловутой «икорной» дипломатией, распространением коррупции и мошенничества в Европе, оставляя тем самым неизгладимый чёрный след на европейских ценностях, то предметом нашей гордости является армянин с его мощным потенциалом, наш бесценный капитал – это сыны армянского народа, которые вследствие геноцида были разбросаны по всему миру – от океана до океана, от континента к континенту сформировали армянскую диаспору, созидают жизненные ценности, служа развитию и прогрессу цивилизации.

Вы становитесь очевидцами того, как вся армянская Диаспора мирными демонстрациями, маршами и автопробегами, сидячими пикетами, выступлениями и призывами, песнями, ужасающим, «вопиющим» молчанием и записями требует от местных властей признать Республику Арцах – Нагорный Карабах, желая справедливости и стремясь к прекращению кровопролития.

Хочется верить, что зарубежные парламентарии, ученые и педагоги, аналитики и журналисты, политологи и писатели присоединятся к справедливым требованиям армянского народа. Люди доброй воли должны объединиться и вместе осудить кровопролитную войну против Арцаха, поднять свой голос против двух турецких террористических государств, которые поддерживают международный терроризм и используют наемников в своих коварных и заговорщических целях.

Сегодня мы слышим правдивые голоса российских, французских, американских парламентариев, аналитиков, телекомментаторов, журналистов, политологов, которым мы признательны и благодарны.

Справедливые люди не могут оставаться равнодушными, молчать и своим молчанием поощрять терроризм.

Обращаюсь к вам, дорогой друг, обращаюсь к членам парламентов, к лицам, принимающим решения.

Армяне – честные, законопослушные граждане, живущие в ваших странах, ваши друзья, родственники, ваши избиратели, которые верят и доверяют вам, возлагают большие надежды на то, что вы будете принимать справедливые решения в различных инстанциях, в парламентах своих стран, в международных организациях, членом которых вы являетесь, принимая за основу следующие неоспоримые истины:

1․ Единственный способ остановить трагедию в регионе, стабилизировать ситуацию и спасти армянский народ – это признание суверенитета Нагорно-Карабахской Республики – независимости Республики Арцах, основанной на фундаментальном праве народов на самоопределение, в соответствии с которым уже 30 лет в установленном порядке провозгласивший независимость на референдуме Арцах строит демократическое, социальное, правовое государство.

2․Любыми средствами способствовать установлению перемирия, прекращению огня и кровопролития, возвращению к переговорному процессу.

3․ Применить санкции против Турции и Азербайджана:

• приостановить их членство во всех международных организациях;

• аннулировать все контракты на военно-техническое снабжение;

• временно приостановить все экономические и торговые связи и отношения;

• отозвать из Турции и Азербайджана аккредитованных послов, руководителей дипломатических представительств;

Я верю, что только совместными усилиями, в результате принятия комплексных мер возможно обуздать устремления турецко-азербайджано-террористического союза к доминированию в регионе и претворению в жизнь идей неоосманизма.

ГРАНУШ АКОПЯН, доктор юридических наук, профессор

Номер: 107Выпуск: 3985Рубрика: политикаАвтор: ГРАНУШ АКОПЯН, доктор юридических наук, профессор