У нас в гостях Общественно-политическая газета КЧР «День республики»

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КЧР АСЛАН ОЗОВ ВРУЧИЛ ГРАНТЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА МОЛОДЫМ НАУЧНЫМ СОТРУДНИКАМ, СЕРТИФИКАТЫ «ЗЕМСКИМ УЧИТЕЛЯМ» И ПРЕМИИ ОТЛИЧИВШИМСЯ УЧИТЕЛЯМ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

В Доме Правительства КЧР состоялось торжественное мероприятие, посвященное учителям. В мероприятии приняли участие победители конкурса «Земский учитель», победители конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, научные работники Карачаево-Черкесской Республики, удостоенные Грантов Главы Карачаево-Черкесии для молодых научных работников республики.

От имени Главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова педагогов поздравил председатель Правительства КЧР Аслан Озов. Он вручил сертификаты победителям конкурса «Земский учитель», благодарственные письма Главы Карачаево-Черкесии победителям конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2020 году, благодарственные письма и гранты Главы КЧР для молодых научных работников региона.

Министр образования и науки КЧР Инна Кравченко также поблагодарила учителей за их труд и вклад в развитие системы образования в регионе.

В ходе торжественного мероприятия состоялась беседа Аслана Озова с приглашенными на мероприятие педагогическими работниками.

Общественно-политическая газета КЧР «День республики»

Номер: 107Выпуск: 3985Рубрика: политикаАвтор: Общественно-политическая газета КЧР «День республики»