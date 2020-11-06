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ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ЖЕНСКИХ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

Деловых женщин из Карачаево-Черкесии приглашают принять участие в Международном конкурсе лучших женских бизнес-проектов.

В этом году конкурс пройдёт под особым девизом: «Женщины – лидеры бизнеса в восстановлении экономики после пандемии». Цель проведения конкурса – отбор наиболее эффективных и успешных моделей женского бизнеса для их тиражирования в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, обмен лучшими практиками, установление партнёрских отношений и поиск инвесторов.⠀

«Минэкономразвития России совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России» 12–13 ноября 2020 г. проводят в рамках форума АТЭС V Международный конкурс женских предпринимательских проектов APEC BEST AWARD. В данном конкурсе семь номинаций, это лучший женский проект в АТЭС (главный приз), лучший потенциал роста, международная привлекательность бизнеса, устойчивый бизнес в период пандемии, проект в области четвёртой промышленной революции, семейное предпринимательство и лучший менеджер восстановительного периода», – сообщают организаторы.

К участию в конкурсе приглашаются женщины – руководители и владельцы малого и среднего бизнеса, отдельный конкурс проводится для менеджеров.⠀

Общественно-политическая газета КЧР «День республики»

Номер: 107Выпуск: 3985Рубрика: политикаАвтор: Общественно-политическая газета КЧР «День республики»