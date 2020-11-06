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В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХ ТРЕНИНГОВ «ДЕТСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ»

В республиканском перинатальном центре начались тренинги для пациенток по правилам безопасной транспортировки новорожденных в рамках реализации федерального проекта «Движение без опасности» и важного социального проекта «Детство без опасности».

Отметим, что в рамках реализации проекта на базе республиканского перинатального центра состоялись обучающие курсы. Специалисты центра, прошедшие обучение, получили соответствующие сертификаты.

Теперь перед выпиской родителей малышей из республиканского перинатального центра будут обучать правильной перевозке детей в автомобилях с обязательным использованием надежно установленных автокресел.

О важности реализации данного проекта журналистам республиканских СМИ рассказал министр промышленности и торговли КЧР Мурат Аргунов.

«Правительством Карачаево-Черкесии уделяется пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах республики. На особом контроле находится вопрос детского травматизма. В регионе на регулярной основе проводятся различного рода мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах. Также активно ведется работа в средствах массовой информации с привлечением лидеров общественного мнения. Но важно понимать следующее, каким бы пристальным не являлся контроль за безопасностью перевозки детей, без осознания серьезности данного вопроса со стороны родителей, нам будет сложно добиться желаемого результата. Поэтому такие проекты, как «Детство без опасности» очень актуален для субъекта»,- отметил министр.

Общественно-политическая газета КЧР «День республики»

Номер: 107Выпуск: 3985Рубрика: политикаАвтор: Общественно-политическая газета КЧР «День республики»