ПЛАНОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА ОКТЯБРЬ ВЫПОЛНЕНЫ НА 99%

Объем начислений таможенных платежей за октябрь составил 179,5 млн рублей, плановые показатели за месяц выполнены на 99%, сообщили Апсныпресс в Управления таможенной статистики и анализа ГТК.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года в октябре 2020 года начислено на 18,2 млн рублей больше (в октябре 2019 года – 161,3 млн рублей).

При плановых показателях по таможенным платежам на 10 месяцев 2020 года в размере 1 млрд 682,2 млн рублей, сумма начислений за данный период составила 1 млрд 469,5 млн рублей, план за 10 месяцев 2020 года выполнен на 87,4% (отставание от плановых показателей составило 212,7 млн рублей).

Номер: 107Выпуск: 3985Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс