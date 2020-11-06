ПЕДАГОГИ АБХАЗИИ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С 28 по 30 октября в министерстве просвещения и языковой политики проходила научно-практическая онлайн-конференция «Аԥеиԥш” на тему: «Актуальные проблемы современной педагогики: теория и практика».

Конференция проводилась на платформе Zoom с привлечением спикеров в лице ведущих специалистов в области образования Российской Федерации и Республики Абхазия, а также слушателей-руководителей, педагогов, участников просветительской деятельности всех районов республики.

Исполняющая обязанности начальника отдела общего профессионального образования Астанда Чолокуа рассказала Апсныпресс о конференции и возможностях, которые можно использовать в учебном процессе на сегодняшний день.

«С 28 по 30 октября в Министерстве просвещения и языковой политики проходила научно-практическая онлайн-конференция. Инициатором и организатором такой конференции является Минпрос. Основные задачи конференции - это демонстрация и пропаганда современных педагогических технологий, способствующих повышению качества образовательного процесса в республике, развитие и совершенствование научно-методической работы педагогов. В конференции участвовали педагоги из всех школ Абхазии, работники колледжей, руководители и воспитатели детских садов. Собралось свыше 400 человек. Спикерами были ведущие специалисты в области образования в РФ, кандидаты наук, психологи, диетологи», - рассказала Астанда Чолокуа.

Конференцию в первый день открыл министр просвещения и языковой политики РА Инал Габлиа. Он выступил с докладом «Современные тенденции в образовании: вызовы и возможности для Абхазии».

«Проблемы содержания учебной литературы в современных условиях Абхазии6 традиции и перспективы» - тема доклада директора Института педагогики Ирины Кокоскир.

По словам Чолокуа, это новый формат общения педагогического сообщества, который дает большие возможности для тех, кто действительно заинтересован в своей работе:

«Все учителя с большим интересом отнеслись к конференции. Не все восприняли одинаково, но все же, результат и отзывы положительные. Основная задача была показать, какие новые процессы и образовательные технологии можно внедрить в систему образования, существующую сегодня у нас. Доклады спикеров охватывали сферы дошкольного, общего и высшего образования. Все лекции, которые были представлены, вызвали неподдельный интерес», - отметила она.

Исполняющая обязанности начальника отдела профессионального образования сообщила, что в связи с тем, что 27 октября в республике отмечают День абхазского языка, в конце конференции провели 15-ти минутный онлайн-диктант, в котором могли принять участие все желающие.

«Желающих было очень много. В письменном конкурсе мы выделили 5 человек: это были те, кто в течение 15 минут прислали диктант без ошибок. Самой первой оказалась педагог младших классов Очамчирской школы №4 им. Ляля Папаскир, которая была награждена сертификатом. Сертификаты также получили директор Эшерской школы №1 Рузанна Шларба, учитель математики Сухумского колледжа Нонна Амкуаб, работники Минпроса Кутелия Кристина и Есма Аршба. Было очень приятно наблюдать за тем, с каким интересом и желанием педагоги писали диктант и присылали нам. Конечно, кто-то оказался лучше, кто-то хуже, но главное то, что у нас очень много молодых специалистов, которые знают свой родной язык на высоком уровне. Текст диктанта выбрала и читала заслуженный педагог Абхазии Валентина Халбад. Для нее такой формат тоже был внове», - сообщила А. Чолокуа.

В рамках конференции, был объявлен конкурс на лучшее онлайн-чтение стихотворения на абхазском языке. Было определены три возрастные группы: от 5 до 10 лет, от 10 до 18 и от 18 лет и выше.

Среди лучших чтецов были названы Иалса Атрышба, Афина Чанба, Николь Чанба, Аинар Чагава и Шаризан Шакая.

По словам Чолокуа в конце конференции спикер, диетолог, клинический психиатр Анна Берсенова провела мастер-класс с учениками Очамчырской школы-интерната им. Басария. Мастер-класс посвящался тому, как правильно питаться и какие продукты вредны для здоровья.

«Мы надеемся на то, что в дальнейшем сможем проводить такие уроки во всех школах Абхазии. К сожалению, наши школы и колледжи не оснащены должным оборудованием, чтобы проводить подобного рода онлайн-конференции. Но это то, к чему мы будем стремиться и надеемся, что сможем таким способом поднять уровень образования в стране. Да, мы за классическую систему, но в сложившейся эпидемиологической ситуации у нас нет другого выхода, мы должны принять и освоить новые методы. Это востребовано, это нужно и важно», - подытожила Чолокуа.

Номер: 107Выпуск: 3985Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс