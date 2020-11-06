В АБХАЗИИ ОТКРЫЛИ ПИТОМНИК САМШИТА

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) по совместной инициативе Европейского союза и ООН в рамках Программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD III) провела церемонию открытия питомника самшита в Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции (АбНИЛОС) в Очамчирском районе.

ЕС и ФАО начали оказывать поддержку в выращивании саженцев самшита с 2019 года, с целью сохранить и восстановить эндемичный вид, Самшит колхидский (Buxus colchica), находящийся под угрозой исчезновения после вторжения в Абхазию самшитовой огневки в 2012 году.

Партнером ФАО выступила местная общественная организация «Апсабара», которая занималась сбором семян и мониторингом наличия самшитовой огневки.

«Мы собрали и подготовили 2300 черенков и 80 000 семян самшита. Кроме того, мы отвечаем за наблюдение за самшитовой огневкой посредством ежемесячного мониторинга 39 точек по всей территории Абхазии», - сказала руководитель «Апсабара» Астанда Джения.

«Уже посажено 2000 саженцев Самшита колхидского. Кроме того, мы завершили ремонт складского помещения для хранения семян и установили систему капельного орошения», - пояснил директор АбНИЛОС Виталий Лейба.

Появление этого питомника стало возможным благодаря вовлечённости Европейского Союза через агентство ООН, специализирующееся на вопросах продовольствия и сельского хозяйства (ФАО) и активного участия местных заинтересованных сторон в спасении самшита.

В апреле 2021 года после завершения обучения сотрудников питомника экспертами ФАО объект будет передан Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции. «Мы считаем, что технические тренинги и организация сотрудничества между международными и местными экспертами в области лесного хозяйства будут оказывать значимую поддержку со стороны ФАО в борьбе с вредителями», - сообщил национальный эксперт ФАО по защите лесов Михаил Кирия.

За последнее десятилетие проникновение и распространение инвазивных вредителей оказало существенное влияние на сельскохозяйственный сектор в Абхазии. Начиная с 2018 года, при финансовой поддержке Европейского Союза ФАО оказывает техническую поддержку усилиям, предпринимаемым партнерскими организациями и фермерами Абхазии по улучшению борьбы с основными вредителями - Коричневым мраморным клопом, Красным пальмовым долгоносиком, Белой бабочкой и Самшитовой огневкой.

Номер: 107Выпуск: 3985Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс