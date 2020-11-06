УЧИТЕЛЯ ОБ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Как проходит учебный процесс в условиях сложной эпидемиологической обстановки Апсныпресс рассказала исполняющая обязанности начальника отдела общего профессионального образования Астанда Чолокуа.

«Ситуация сложная, но мы справляемся. У нас нет одинаковой методики для всех учителей, но это не значит, что они сидят сложа руки. Кто может, кто оснащен техникой и мобильной связью, те работают с детьми дистанционно, стараются не отставать от программы. Основная проблема – это нехватка техники. Онлайн-уроки для всех нас – это нововведение, но педагоги и дети постепенно осваивают его. За дистанционным учебным процессом следят руководители школ и учебные части. В одних районах дела обстоят лучше, в других не очень, но всё это поправимо. Мы надеемся, что в скором времени ситуация улучшится и не будет необходимости в такой форе обучения. Несмотря на все сложности, педагоги стараются не оставлять своих учеников без внимания и не отставать от учебной программы», - сообщила Чолокуа.

Директор Сухумской школы №1 Нона Делба рассказала об онлайн-уроках: «Учебный процесс был приостановлен с 15 октября по 24 ноября. Это решение было необходимо, так как мы все видим, какая неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Как и в других школах, мы предприняли необходимые меры и не остановили учебный процесс, насколько это вообще возможно в данной ситуации. Мы все не очень хорошо оснащены техникой, есть педагоги, которые не умеют пользоваться новыми технологиями, есть проблемы с мобильной связью, отсюда и сложности с организацией дистанционного учебного процесса. Для того, чтобы провести полноценный онлайн-урок, ученик и учитель должны быть хорошо подготовлены и оснащены необходимой техникой. В нашей школе есть педагоги, умеющие очень хорошо пользоваться нужными программами и поддерживающие связи с учениками. Среди них - учитель математики Наталья Шостак, которая выходит на связь со своими учениками каждый день с 9 часов утра до полудня, учитель английского языка Татьяна Адаменко, педагог по русскому языку и литературе Ирина Завьялова, учитель абхазского языка Амра Джопуа и другие».

Нона Делба обратила внимание и на проблемы с ведением онлайн-уроков.

«Я занимаюсь с 8-ым классом, но из 30 человек к онлайн-урокам подключаются 7-10 человек, у половины из них не видно лиц, а это осложняет контакт. Понятно, что это временно, но все же тяжело. Мы стараемся, чтобы дети не забыли те материалы, которые учили в «благоприятные времена», почти год назад, поэтому повторяем их, освежаем в памяти», - сказала она.

Директора школы очень беспокоят те ученики, у которых нет возможности подключаться к онлайн-урокам.

«Те дети, которые выходят на связь, освоят учебный материал, но, как быть с теми, кто не может себе этого позволить? Это очень сложный вопрос. Помощь нужна как ученикам, так и учителям. Судя по экономическому положению в стране, наши школы не готовы к такому. Родители тоже должны помочь детям, оставшимся дома», отметила Нона Делба.

Директор сухумской школы №1 рассказала и о том, как сама проводит уроки: «Я провожу уроки три раза в неделю по абхазской литературе с 9 утра, а в 5 вечера мы занимаемся по абхазскому языку, потому что очень отстаем от программы. Дети до сих пор в 8-ом классе проходят программу 7-го класса. Надеемся, что до 24 ноября пройдем все эти оставшиеся темы. Работает только половина класса, остальные не могут по разным причинам».

Номер: 107Выпуск: 3985Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс