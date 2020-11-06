ОБЪЯВЛЕН СБОР НАРОДНЫХ СРЕДСТВ НА ПАМЯТНИК МУСЕ ШАНИБОВУ

Председатель политической партии «Айтаира» Леонид Лакербая выступил с предложением собрать народные средства на обустройство могилы и установку в Нальчике памятника выдающемуся общественно-политическому деятелю, ученому, президенту Конфедерации народов Кавказа, Герою Абхазии Мусе Шанибову (29.12 1936 – 28.04.2020)

«Считаю, что первым шагом (в увековечивании памяти Шанибова – ред. АП) может стать обустройство могилы Мусы Магомедовича в Нальчике с установкой памятника. Причем, обустройство за счет народных средств, благотворительных пожертвований граждан страны. Конечно, весь комплекс работ ценой 610 000 рублей может взять на себя и государство, но, на мой взгляд, важно, что сбор необходимой суммы будет осуществлен за счет благотворительных пожертвований благодарного народа Абхазии», - отмечается в обращении Лакербая.

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ОБРАЩЕНИЕ

28 апреля 2020 г. в г. Нальчик ушел из жизни Муса (Юрий) Магомедович Шанибов. Его смерть глубокой болью отозвалась в сердцах всех абхазов - от рядовых граждан до президента. Выдающийся общественно-политический деятель, ученый, президент Конфедерации народов Кавказа, Герой Абхазии Муса Шанибов - неотъемлемая часть новейшей истории нашей страны.

Во многом благодаря его личным стараниям в 80-ые годы прошлого столетия с новой силой возродилось тесное общение братских народов по обе стороны Кавказского хребта, а возглавляемая им Конфедерация народов Кавказа стала важным политическим фактором.

С началом войны 14 августа 1992 г. Муса Шанибов обратился с призывом к народам Северного Кавказа о помощи Абхазии всеми возможными способами. Будучи арестованным в сентябре 1992 г. за «разжигание межнациональной розни» он после освобождения отправился в воюющую Абхазию. По его инициативе в Гудауте был создан оперативный штаб КНК для оказания помощи Абхазии. Эта помощь включала в себя организацию и координацию добровольческого движения, причем пример добровольческого движения в Абхазии беспрецедентен. Представители 33-х национальностей, вне зависимости от вероисповедования, взглядов были едины в одном - помочь сражающейся Абхазии в ее борьбе против оккупантов.

Яркий, харизматичный Муса Шанибов был сильнейшим оратором. Его многочисленные поездки по селам, особенно после мартовской 1993 г. неудачи по освобождению Сухума, поднимали дух народа. Все это обеспечило М. Шанибову всенародную любовь.

Тепло отозвались о М. Шанибове его соратники, члены руководящих органов КГНК (КНК), заявив: «Мы считаем, что его память должны быть увековечена на должном уровне, как на его малой Родине – КБР, так и в Абхазии и Южной Осетии».

Считаю, что первым шагом может стать обустройство могилы Мусы Магомедовича в Нальчике с установкой памятника. Причем, обустройство за счет народных средств, благотворительных пожертвований граждан страны. Конечно, весь комплекс работ ценой 610 000 рублей может взять на себя и государство, но, на мой взгляд, важно, что сбор необходимой суммы будет осуществлен за счет благотворительных пожертвований благодарного народа Абхазии.

Средства можно перечислить на расчетный счет 40703810100004000088, открытый в КБ «Гарант-банк». Кроме того, у пользователей приложения «А-Мобайл» есть возможность отправить перевод на строительство памятника М. Шанибову по тел.+7940 727 27 72.

Л.И.ЛАКЕРБАЯ

г. Сухум, 5 ноября 2020 г.

Номер: 107Выпуск: 3985Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс