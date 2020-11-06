В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АБХАЗИИ

Сегодня состоялась встреча Вице-президента Абхазии Бадры Гунба с Послом Российской Федерации в Абхазии Алексеем Двиняниным. Во встрече участвовал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

В ходе беседы обсуждалась повестка намеченного на ближайшие дни заседания Комиссии по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия. Вице-президент Абхазии проинформировал о результатах деятельности Комиссии.

Бадра Гунба отметил, что за время работы Комиссии с 2010 года было рассмотрено 369 заявлений. 66 заявлений удовлетворены, 32 из них - в судебном и досудебном порядке. Компенсировано и предоставлено иное жилье 34 гражданам, 60 заявителям рекомендовано обратиться в суд, 44 заявления признаны необоснованными. Требования, указанные в 183 заявлениях, находятся вне компетенции Комиссии, в том числе 70 обращений о выделении жилья из государственного фонда, или же улучшения жилищных условий. В 113 случаях споры являются внутрисемейными, заявители не являются довоенными собственниками жилья. Сюда же входят и 43 заявления от лиц грузинской национальности, покинувших Абхазию после войны и позиционирующих себя беженцами, либо от лиц, принимавших участие в военных действиях против Абхазской государственности в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Касаясь заявлений лиц грузинской национальности, а тем более тех, кто участвовал в войне, Вице-президент Абхазии отметил, что они не будут рассматриваться Комиссией.

«Для нас данная позиция принципиальная»,- сказал Бадра Гунба.

Вице-президент также выразил свое несогласие с утверждениями ряда российских СМИ о том, что в Абхазии массово нарушаются имущественные права этнических русских. Бадра Гунба подчеркнул, что жилищные споры не носят этнический характер.

«Я, как Вице-президент руковожу также Комиссией по гражданству. Могу уверенно сказать, что за время работы этой Комиссии из всех, кто подал заявление и приняты в гражданство Республики Абхазия, более 50% этнические русские», - сказал Вице-президент.

Он также напомнил, что из 153 школ Абхазии 55 русские, еще в 16 школах открыты русские сектора. На территории Абхазии осуществляют свою деятельность более десяти русских общественных организаций, которые активно участвуют в строительстве абхазского государства, развитии гражданского общества.

Как отметил Вице-президент, телевизионные передачи и публикации в СМИ о якобы имеющем место ущемлении имущественных прав по этническому признаку, носят обобщающий характер и часто не являются объективными.

Посол Российской Федерации Алексей Двинянин поблагодарил руководство Абхазии за возобновление работы Комиссии и выразил готовность продолжить конструктивное участие в ее деятельности.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Администрации Президента РА.

Номер: 107Выпуск: 3985Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс