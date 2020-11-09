ТКАНЕВАЯ МАСКА ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ МЕДИЦИНСКОЙ? ИЗ ЧЕГО ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ СДЕЛАНА? КАК ЗА НЕЙ УХАЖИВАТЬ?

Самое главное, что важно помнить, — любые маски вне медицинских учреждений призваны защитить от болезни прежде всего окружающих. Сейчас очень мало данных, которые позволили бы говорить о том, защищают ли тканевые маски носящих их людей от заражения вирусом.

В основном в официальных рекомендациях сказано, что людям без симптомов ковида и не находящимся в медицинских учреждениях нужно носить тканевые маски (если невозможно соблюдать положенную дистанцию). Такие рекомендации дают, например, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний и Всемирная организация здравоохранения (исключение составляют люди из групп риска и люди с характерными симптомами — им, по мнению ВОЗ, нужно носить медицинские маски). Роспотребнадзор обязал носить именно гигиенические, не медицинские маски.

В Великобритании предлагают носить либо медицинские маски, либо тканевые. Однако Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что лучше все же выбирать медицинские маски. И даже те, кто выступает за тканевые, отмечают, что людям, ухаживающим за пациентами с ковидом или живущим с ними в одном помещении, нужно носить именно медицинские маски.

Если маска плохо фильтрует капли, то, возможно, она не только не помогает, но и делает еще хуже. В одном небольшом исследовании, судя по всему, такая ткань дробила крупные капли. В результате капель в общей сложности становилось больше, чем при разговоре без маски. В теории это может навредить, потому что более мелкие капли дольше находятся в воздухе, не падают и остаются потенциальным источником заражения.

С другой стороны, если ткань будет слишком плотной и через нее будет тяжело дышать, воздух может выходить через имеющиеся отверстия по бокам, а сама маска быстро станет мокрой и неэффективной. Чтобы понять, насколько плотная ткань, из которой сделана маска, нужно посмотреть через нее — чем плотнее, тем хуже она будет пропускать свет.

Важный момент, который также нужно учитывать при выборе маски: в ней не должно быть клапана выдоха. Тканевые маски призваны защитить окружающих от человека, который распространяет вирус, но у которого пока нет симптомов. Клапан выдоха же пропускает выдыхаемый воздух, не фильтруя его (так легче дышать), и закрывается при вдохе, чтобы человек вдохнул отфильтрованный воздух.

Чтобы тканевая маска не стала источником вирусов для вас и оставалась эффективной, рекомендуется соблюдать такие правила:

• Поменяйте маску, если она стала мокрой, вы ее испачкали или по какой-то причине через нее стало тяжело дышать. Если маска влажная или грязная, положите ее в закрывающийся полиэтиленовый пакет. Если маска сухая и с виду чистая, положите ее в бумажный пакет или в сумку из ткани. Это американские рекомендации. Рекомендации ВОЗ — всегда класть маску в полиэтиленовый пакет.

• Стирайте тканевые маски ежедневно и чаще, если маска испачкана. При стирке используйте мыло или порошок. Рекомендации ВОЗ в этой области довольно строгие: она считает, что маски нужно стирать при температуре 60 °C.

• Если нужно снять маску на время, то ее необходимо положить в безопасное место (тот же бумажный пакет) — туда, где на нее никто не сможет случайно покашлять.

• Мойте руки до и после того, как вы надеваете маску и снимаете ее. И, конечно, не трогайте в процессе глаза, нос и рот.

Номер: 108Выпуск: 3986Рубрика: обществоАвтор: Из интернета