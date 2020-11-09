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ТКАНЕВАЯ МАСКА ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ МЕДИЦИНСКОЙ? ИЗ ЧЕГО ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ СДЕЛАНА? КАК ЗА НЕЙ УХАЖИВАТЬ? 09.11.2020

ТКАНЕВАЯ МАСКА ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ МЕДИЦИНСКОЙ? ИЗ ЧЕГО ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ СДЕЛАНА? КАК ЗА НЕЙ УХАЖИВАТЬ?

Самое главное, что важно помнить, — любые маски вне медицинских учреждений призваны защитить от болезни прежде всего окружающих. Сейчас очень мало данных, которые позволили бы говорить о том, защищают ли тканевые маски носящих их людей от заражения вирусом.

В основном в официальных рекомендациях сказано, что людям без симптомов ковида и не находящимся в медицинских учреждениях нужно носить тканевые маски (если невозможно соблюдать положенную дистанцию). Такие рекомендации дают, например, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний и Всемирная организация здравоохранения (исключение составляют люди из групп риска и люди с характерными симптомами — им, по мнению ВОЗ, нужно носить медицинские маски). Роспотребнадзор обязал носить именно гигиенические, не медицинские маски.

В Великобритании предлагают носить либо медицинские маски, либо тканевые. Однако Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что лучше все же выбирать медицинские маски. И даже те, кто выступает за тканевые, отмечают, что людям, ухаживающим за пациентами с ковидом или живущим с ними в одном помещении, нужно носить именно медицинские маски.

Если маска плохо фильтрует капли, то, возможно, она не только не помогает, но и делает еще хуже. В одном небольшом исследовании, судя по всему, такая ткань дробила крупные капли. В результате капель в общей сложности становилось больше, чем при разговоре без маски. В теории это может навредить, потому что более мелкие капли дольше находятся в воздухе, не падают и остаются потенциальным источником заражения.

С другой стороны, если ткань будет слишком плотной и через нее будет тяжело дышать, воздух может выходить через имеющиеся отверстия по бокам, а сама маска быстро станет мокрой и неэффективной. Чтобы понять, насколько плотная ткань, из которой сделана маска, нужно посмотреть через нее — чем плотнее, тем хуже она будет пропускать свет.

Важный момент, который также нужно учитывать при выборе маски: в ней не должно быть клапана выдоха. Тканевые маски призваны защитить окружающих от человека, который распространяет вирус, но у которого пока нет симптомов. Клапан выдоха же пропускает выдыхаемый воздух, не фильтруя его (так легче дышать), и закрывается при вдохе, чтобы человек вдохнул отфильтрованный воздух.

Чтобы тканевая маска не стала источником вирусов для вас и оставалась эффективной, рекомендуется соблюдать такие правила:

• Поменяйте маску, если она стала мокрой, вы ее испачкали или по какой-то причине через нее стало тяжело дышать. Если маска влажная или грязная, положите ее в закрывающийся полиэтиленовый пакет. Если маска сухая и с виду чистая, положите ее в бумажный пакет или в сумку из ткани. Это американские рекомендации. Рекомендации ВОЗ — всегда класть маску в полиэтиленовый пакет.

• Стирайте тканевые маски ежедневно и чаще, если маска испачкана. При стирке используйте мыло или порошок. Рекомендации ВОЗ в этой области довольно строгие: она считает, что маски нужно стирать при температуре 60 °C.

• Если нужно снять маску на время, то ее необходимо положить в безопасное место (тот же бумажный пакет) — туда, где на нее никто не сможет случайно покашлять.

• Мойте руки до и после того, как вы надеваете маску и снимаете ее. И, конечно, не трогайте в процессе глаза, нос и рот.


Номер:  108
Выпуск:  3986
Рубрика:  общество
Автор:  Из интернета

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