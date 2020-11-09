МНОГОТОННЫЕ МЕГАЛИТЫ

Кавказские дольмены – каменные «дома» – имеют общие конструктивные особенности, но, несмотря на это, отличаются «разноликостью».

Все каменные «дома» производят впечатление невероятно древних, каких-то «диковатых» сооружений, да они такие и есть на самом деле. Их появление относят к середине III - концу II тысячелетия до нашей эры. Ныне считается, что дольмены, вероятнее всего, служили могильными памятниками для племенных вождей и знатных воинов.

Прежде, в старину, для заготовки каменных блоков в подготовленные ямки загоняли клинья из дерева, мочили их водой, древесина набухала, и в камне появлялись трещины. Затем с помощью рычагов блоки отламывали и обрабатывали. Однако в таком случае на сколе каменных стенок должны были бы остаться следы шпуров (заготовленных отверстий), в которые вбивались клинья. Но их нет ни на одном известном дольменном блоке! Более того, при обследовании предполагаемых «древних каменоломен» – естественных выходов пород песчаника, из которых сложены кавказские дольмены, – нигде следов разработки камня найдено не было!

Другая проблема: как строители дольменов доставляли многотонные блоки к месту строительства в горах при полном отсутствии дорог? А ведь каменные «дома», как нарочно, стоят в самых труднодоступных местах. Еще важная особенность: каменные блоки - «стенки» дольменов - снаружи не обработаны и имеют вид природного, «дикого» камня. Портальная плита и внутренняя поверхность камеры, напротив, гладкие и ровные. Сами плиты тщательно подогнаны друг к другу, причем поверхности блоков имеют точное соответствие, но часто не прямолинейное.

На внутренней поверхности камеры и портала можно видеть следы обработки камня в виде затесов, сделанные инструментом с шириной лезвия 3-9 сантиметров. Длина этих затесов от 1 до 4 сантиметров. Но вот что интересно. Инструмент должен был оставить сколы, но их нет, а затесы на блоках больше напоминают... следы работы шпателя по незастывшему раствору.

Все свои сомнения ученые высказывали давно, но ясного ответа не давали. Любопытный эпизод приводит советский историк Александр Формозов в книге «Памятники первобытного искусства на территории СССР». Он пишет: «В I960 году решено было перевезти из Эшеры какой-нибудь дольмен в Сухуми - во двор Абхазского музея. Выбрали самый маленький и подвели к нему подъемный кран. Как ни крепили петли стального троса к покровной плите, она не двигалась с места. Вызвали второй кран. Два крана сняли многотонный монолит, но поднять его на грузовик оказалось им не по силам. Ровно год крыша Эшеры стояла, дожидаясь, когда в Сухуми прибудет механизм помощнее. В 1961 году с помощью такого механизма все камни погрузили на автомашины. Но главное было впереди: собрать домик заново. Реконструкция осуществлена лишь частично. Крышу опустили на четыре стены, но развернуть ее так, чтобы их края вошли в пазы на внутренней поверхности кровли, не смогли. В древности же плиты пригонялись друг к другу настолько, что клинок ножа между ними не пролезал. Теперь тут остался большой зазор».

Номер: 108Выпуск: 3986Рубрика: обществоАвтор: Из интернета