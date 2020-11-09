ПАНДЕМИИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

«Испанка» – вирусный грипп, случившийся в конце Первой мировой войны, погубил народу больше, чем сама война, со всеми ее пулями, газами, бомбами и снарядами. Эту инфекцию до сих пор считают самой смертоносной за всю историю: ею переболело 29,3% всего человечества, и унесла она за полтора года до 50 миллионов человек. А некоторые даже называют потери в 100 миллионов жертв.

Вирус гриппа поражал не стариков, как наш сегодняшний, а молодых людей от 20 до 40 лет. Больной подхватывал болезнь и за 2-3 дня покидал сей мир... А иногда и суток хватало.

Цель: молодые

Читать об этих ужасах сегодня, сидя в теплой квартире с централизованной поставкой воды, газа и электричества, зная, что множество квалифицированных врачей день и ночь надзирают и лечат, легко. А тогда у врачей было бедненько и с лекарствами, и с техникой. Были карболовая кислота для дезинфекции, да еще появившийся как раз тогда аспирин... А в британской Индии, скажем, докторов для местных жителей вообще не готовили, и в Замбии их не было, и в других слаборазвитых странах. Там всего лечения и было, что окуривание дымом и пляски колдунов.

Первые случаи заражения в Европе были зафиксированы на стыке зимы 1917-го и весны 1918 года. Название «испанка» болезнь получила из-за того, что испанские власти первыми на планете официально объявили пандемию. У них этим гриппом переболело 39% населения, вот и объявили. И в Европе стали называть грипп испанкой. В наши дни, когда Дональд Трамп начал часто и прилюдно называть корона-вирус «китайским», из Пекина сразу напомнили, что это недопустимо, вирус не имеет национальности. А тогда король Испании Альфонсо XIII промолчал – он сам болел.

В Европе шла война: окопы, землянки, блиндажи, скученность, плохое питание и прочее раздолье для заразы. Заболевших свозили в госпитали, там они заражали других больных и врачей, из-за чего количество гриппозных росло по экспоненте, взрывными темпами.

Но вначале инфекция жестко прошлась в США. Там в итоге переболела почти треть населения. Во многих городах на год закрыли церкви, бары, рестораны, кинотеатры, школы и суды. Магазинам разрешалось торговать только вне здания, на улице. В трамваях Нью-Йорка за тем, чтобы пассажиры имели марлевую повязку на лице, следила полиция. В некоторых штатах рукопожатия и поцелуи запретили законом. За плевок в оппонента при ссоре давали пять лет тюрьмы, даже если друг друга оплевали супруги.

Волна за волной

Испанка прошла по миру тремя волнами. Первая волна – начало 1918 года. Вторая – осень того же года. И третья волна – зима-весна 1919 года. Первая отличалась самой сильной заразностью, вторая – самой высокой смертностью, третья не отличалась уже ничем ужасным.

В Штатах, а потом и в Европе грипп исчез сам собой и совершенно неожиданно: в середине октября 1918 года, например, в Филадельфии за одну неделю погибало до 5 тысяч человек, а 11 ноября в городе не было зафиксировано уже ни одного случая заражения. Все кончилось. Или вирус резко мутировал, или не осталось предрасположенных к заболеванию им людей.

И только к августу 1918 года «испанка» добралась до России! И на фоне остального мира прошла почти незамеченной. Ее и в газетах-то упоминали редко, причем не на первых, а на третьих-четвертых полосах. Тогда в стране значительно страшнее было с тифом и холерой, дававшими огромную смертность. Ленин на съезде Советов однажды заявил про тиф: «Или вши победят социализм, или социализм победит вшей».

Россия была тогда вообще не в лучшем положении: Гражданская война, голод, развал медицины и инфраструктуры, а новый государственный аппарат в стадии становления. То есть ЧК уже работает в полную силу, а медучреждения еще нет. Врачей не хватало даже в Красной армии. Поэтому заболевших гриппом не тащили в больницы, а оставляли дома. Разницы им не было никакой, потому что в больницах все равно нечем было лечить. И при этом эпидемию у нас пережили легко! Наркомат здравоохранения позже подсчитал, что на контролируемых Советами территориях (с населением свыше 70 миллионов человек) на пике эпидемии было чуть больше одного миллиона зараженных, то есть 1,5-2% населения. И смертность от испанки в РСФСР была ниже, чем в среднем по планете.

Дело в том, что первая волна пандемии, самая заразная, до России не дошла. Вторая «зацепила» краешком. А третья принесла нам уже сильно ослабленный вирус. Штамм его мутировал и стал менее летальным. В Китае эпидемия тоже прошла относительно мягко, и число жертв было не очень большим. В Австралию «испанка» добралась позже всех (в начале 1919 года), и смертность там была еще ниже, чем у нас, как и в Японии – там, говорят, помог строгий карантин...

Номер: 108Выпуск: 3986Рубрика: обществоАвтор: Из интернета