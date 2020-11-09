СОВЕРШИВШИЙ ДТП В СЕЛЕ КЫНДЫГ ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ

8 ноября 2020 года Сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авидзба удовлетворил ходатайство следственного управления МВД Республики Абхазия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Каджая.

Руслан Каджая, по версии предварительного следствия, подозревается в виновном совершении в состоянии алкогольного опьянения дорожно-транспортного происшествия на участке шоссейной дороги «Псоу-Ингур» в селе Кындыг Очамчырского района, имевшего место 05 ноября 2020 года, в результате которого погибло четверо граждан.

Действия Руслана Каджая квалифицированы по части 6 статьи 263 (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Республики Абхазия.

Руслан Каджая в судебном заседании раскаивался в содеянном, просил прощения перед родственниками умерших, и вопреки позиции его защитника, просившего суд избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, настаивал на своем содержании под стражей.

Руслану Каджая суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия, то есть до 05 января 2021 года. Руслан Каджая считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Номер: 108Выпуск: 3986Рубрика: обществоАвтор: Сухумский городской суд