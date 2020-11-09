Главная




 
КОЛЛЕКТИВ СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ БЛАГОДАРИТ ХАЗРЕТА СОВМЕНА ЗА ПОМОЩЬ, ОКАЗАННУЮ АБХАЗИИ 09.11.2020

КОЛЛЕКТИВ СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ БЛАГОДАРИТ ХАЗРЕТА СОВМЕНА ЗА ПОМОЩЬ, ОКАЗАННУЮ АБХАЗИИ

Коллектив Сухумской городской клинической больницы выразил благодарность Хазрету Совмену за помощь оказанную Абхазии.

По итогам недавней встречи в Москве с президентом Абхазии Асланом Бжания экс-глава Республики Адыгея Хазрет Совмен принял решение о выделении Абхазии 50 миллионов рублей из личных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Коллектив Сухумской городской клинической больницы, как и все медики республики выражает огромную благодарность большому другу Абхазии известному политическому деятелю, меценату Совмену Хазрету Меджидовичу за оказанную гуманитарную помощь республике в наше не лёгкое время на борьбу с Covid-19», – говорится в благодарственном письме, подписанном главврачом Вячеславом Абухба.

Это не первая помощь Хазрета Совмена абхазским медикам. В канун нового 2016 года Хазрет Совмен выделил в качестве помощи Сухумской горбольнице 20 млн рублей.

«Коллектив больницы хорошо помнит и ценит это. Желаем Вам, Хазрет Меджидович, воплощения в жизнь всех Ваших добрых замыслов и начинаний. Мира Вам, добра и милости Всевышнего!», - отмечается в письме.


Номер:  108
Выпуск:  3986
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

Возврат к списку

 