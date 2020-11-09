КОЛЛЕКТИВ СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ БЛАГОДАРИТ ХАЗРЕТА СОВМЕНА ЗА ПОМОЩЬ, ОКАЗАННУЮ АБХАЗИИ

Коллектив Сухумской городской клинической больницы выразил благодарность Хазрету Совмену за помощь оказанную Абхазии.

По итогам недавней встречи в Москве с президентом Абхазии Асланом Бжания экс-глава Республики Адыгея Хазрет Совмен принял решение о выделении Абхазии 50 миллионов рублей из личных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Коллектив Сухумской городской клинической больницы, как и все медики республики выражает огромную благодарность большому другу Абхазии известному политическому деятелю, меценату Совмену Хазрету Меджидовичу за оказанную гуманитарную помощь республике в наше не лёгкое время на борьбу с Covid-19», – говорится в благодарственном письме, подписанном главврачом Вячеславом Абухба.

Это не первая помощь Хазрета Совмена абхазским медикам. В канун нового 2016 года Хазрет Совмен выделил в качестве помощи Сухумской горбольнице 20 млн рублей.

«Коллектив больницы хорошо помнит и ценит это. Желаем Вам, Хазрет Меджидович, воплощения в жизнь всех Ваших добрых замыслов и начинаний. Мира Вам, добра и милости Всевышнего!», - отмечается в письме.

Номер: 108Выпуск: 3986Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс