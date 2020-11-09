С 20 ОКТЯБРЯ РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ МЕДИКИ ПРИНЯЛИ НА ЛЕЧЕНИЕ В ГОСПИТАЛЕ БОЛЕЕ 150 ПАЦИЕНТОВ

Российские военные медики вот уже 20 дней лечат больных с коронавирусной инфекцией в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в пансионате «Айтар» в Сухуме. Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, с 20 октября военные медики приняли на лечение более 150 пациентов, около 100 из которых после успешного проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий были выписаны домой.

В настоящее время в мобильном многопрофильном госпитале лечатся 50 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, все они граждане Абхазии. Больные получают лечение в полном объёме. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Российские военные медики в госпитал дополнительно провели более 2 тысяч исследований по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики для доведения гражданам.

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Абхазии.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Номер: 108Выпуск: 3986Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс