ПОСОЛ РОССИИ В АБХАЗИИ АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН ПОСЕТИЛ РАЗВЕРНУТЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ СУХУМСКОГО ПАНСИОНАТА «АЙТАР» МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ МИНОБОРОНЫ РФ

6 ноября посол России в Абхазии Алексей Двинянин посетил развернутый на территории сухумского пансионата «Айтар» мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России. Как сообщает пресс-служба посольства, глава российской дипмиссии встретился с начальником госпиталя Абдулом Магомедовым и военными медиками, которые рассказали о ходе лечения пациентов с COVID-19, а также проинформировали о статистике развития заболевания в Абхазии. В частности, на день посещения в госпитале находились 58 инфицированных граждан, из них 5 человек в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. 58 человек уже выписались из госпиталя и находятся дома в режиме самоизоляции.

Двинянин поблагодарил через курирующего работу госпиталя заместителя министра обороны Республики Абхазия Нодара Авидзба руководство страны за создание самых благоприятных условий для труда российских военных медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Абхазии.

Временное медучреждение на 150 койко-мест, предназначенное для лечения больных коронавирусной инфекцией, работает в республике по приглашению и просьбе официальных властей Абхазии.

Номер: 108Выпуск: 3986Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс