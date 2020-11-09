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ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ ПОЗДРАВИЛ АГТРК С ДНЕМ ОСНОВАНИЯ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил с днем основания телеканала руководство и сотрудников АГТРК.
В поздравлении отмечается:
«Уважаемая Ирина Шотовна! Уважаемые сотрудники Абхазской государственной телерадиокомпании!
От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравляю вас с Днем основания Абхазского телевидения.
Первый выход в эфир программы Абхазского телевидения, который состоялся 6 ноября 1978 года, стал знаковым событием в истории Республики Абхазия. Ваша работа настолько важна сегодня для Республики, для каждого жителя, что ее значимость трудно переоценить. Благодарим вас за самоотверженный труд, патриотизм и следование лучшим профессиональным традициям.
Желаем всем работникам, ветеранам АГТРК крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов.
Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия В. Кварчия».
Номер: 108
Выпуск: 3986
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс