ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ ПОЗДРАВИЛ АГТРК С ДНЕМ ОСНОВАНИЯ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил с днем основания телеканала руководство и сотрудников АГТРК.

В поздравлении отмечается:

«Уважаемая Ирина Шотовна! Уважаемые сотрудники Абхазской государственной телерадиокомпании!

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравляю вас с Днем основания Абхазского телевидения.

Первый выход в эфир программы Абхазского телевидения, который состоялся 6 ноября 1978 года, стал знаковым событием в истории Республики Абхазия. Ваша работа настолько важна сегодня для Республики, для каждого жителя, что ее значимость трудно переоценить. Благодарим вас за самоотверженный труд, патриотизм и следование лучшим профессиональным традициям.

Желаем всем работникам, ветеранам АГТРК крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов.

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия В. Кварчия».

Номер: 108Выпуск: 3986Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс