АСЛАН БЖАНИЯ: АБХАЗСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ - ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Президент Аслан Бжания поздравил коллектив Абхазской государственной телерадиокомпании с 42-летием со дня основания Абхазского телевидения.

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«Уважаемые работники Абхазского государственного телевидения! От всей души поздравляю вас с 42-летием Абхазского телевидения.

6 ноября 1978 года - это знаменательный день в новейшей истории Абхазии. Абхазское телевидение впервые вышло в эфир. Выход в эфир первой программы Абхазского телевидения стало возможным благодаря национально-освободительному движению абхазского народа, его борьбе за расширение своих прав.

Создание национального телевидения означало гораздо большее, чем просто появление одного из средств массовой информации.

Абхазское телевидение стало своего рода народным рупором, одним из важнейших средств развития национального языка и культуры.

Особенно хочется отметить ту роль, которую сыграло Абхазское телевидение и его работники во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. Несмотря на то, что почти всё техническое оснащение, необходимое для работы, осталась в оккупированном врагом Сухуме, сотрудникам Абхазского телевидения в короткий срок удалось выйти в эфир.

Подготовленные ими материалы поднимали дух абхазских бойцов, сражавшихся на фронте.

Мы всегда будем помнить работников телевидения, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Абхазии.

Сегодня в Абхазии немало разных СМИ. Создаются новые телеканалы, широко используется интернет. Но, несмотря на это, как и 42 года назад, так и сегодня, Абхазское телевидение занимает особое место в жизни нашего народа.

В последнее время на Абхазском телевидении происходят ощутимые перемены к лучшему. Появилось немало новых передач, обсуждаются актуальные темы, применяются новые технологии.

Поздравляю с праздником всех, кто в разные годы работал на Абхазском телевидении. Тем же, кто сегодня работает на телевидении, желаю любви зрителей, больших творческих успехов, счастья и семейного благополучия.

С уважением, Президент Республики Абхазия Аслан Бжания.

Номер: 108Выпуск: 3986Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс