КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ, КОГДА ОН БЕЗОПАСНЫЙ

(Тему подсказали гости республики)

Этот летний сезон из-за коронавируса не был таким обильным на отдыхающих, как прежде. Но, тем не менее, гости в республику приезжали. Природные бренды – воздух, море, солнце Абхазии привлекали людей всегда.

Например, золотые пляжи Гагры, пусть только два летних месяца, но были постоянно переполнены отдыхающими.

По отзывам гостей, лето в Абхазии они провели великолепно. Это, естественно, отличная оценка и подсказка – как сделать лучше, чтобы пребывание в нашей республике запоминалось только с положительной стороны. Согласитесь, это немаловажно в рыночных условиях, когда каждая мировая страна хочет обыграть других, чтобы привлечь к себе внимание клиентов.

В Гагре все хорошо. Но вот к нам в редакцию обратилась отдыхающие, представили снимки и рассказали о «развлечениях» на воде . На снимках видно, что пляжи заполнены и различные частники предлагают отдых на воде на катере, водном скутере и т. д.

Наши гости отдыхали в Гагре в течение двух недель, и все это время хозяева скутеров, чтобы привлечь желающих покататься с ветерком и брызгами воды, вырисовывали техникой на морской глади пируэты.

Все это делалось буквально в метрах от голов людей, просто решивших поплавать, полежать в ласковых морских водах Гагрского побережья.

Отдыхающие отметили, что на устные замечания управляющие скутерами не реагировали, а наоборот прибавляли «газу».

«А если кто-то плавает под водой или просто расслабился на поверхности моря и не реагируют на любой шум?» – говорят гости. Еще страшнее, когда, например, мать учит ребенка первым шагам плавания. Такие примеры показывают, что, без сомнения, для такой водной техники должны отводиться специальные огороженные места, стоять предупреждающие таблички и т. д.

И, естественно, весь водный маломерный транспорт должен «ходить», плавать, развлекать далеко от береговой линии. В свою очередь, в море необходимы буйки, которые наглядно указывают, где что можно делать.

Казалось, ну что за такие мелочи? Но они не бросаются нам в глаза, мы уже привыкли к такому не особенно правильному поведению, в частности на воде.

А свежий взгляд приезжего в республику уловил, что если не обращать на такие «мелочи» внимания, то точно может случиться неприятность на воде или пляже. А в какое время, уже неважно.

Мы разве не знаем, что гости республики, посетив ее, пишут в социальных сетях свои отзывы? Какие они будут, зависит от нас. Когда мы не будем упускать мелочи в летний курортный сезон в нашей работе и будем повсеместно соблюдать технику безопасности, тогда показатели индустрии отдыха сами поползут вверх.

Все это входит в понятие хороший отдых в отличной стране. И такого уровня отдых определяется грамотным сервисом, качеством предоставляемых услуг.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 109Выпуск: 3987Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА