В КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИИ В АБХАЗИИ

За десять лет работы Комиссии по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия ею было рассмотрено 369 заявлений.

В целях защиты имущественных прав граждан РФ в Абхазии Указом № 304 Президента РА Сергея Багапша от 13 сентября 2010 г. была создана Комиссия по обеспечению законности при решении имущественных прав граждан Российской Федерации в Республики Абхазия.

20 августа 2020 г. Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания был утвержден обновленный состав Комиссии под председательством вице-президента РА Бадры Гунба.

9 ноября состоялось первое заседание ее обновленного состава. «Заявления поступают от граждан, которые обращаются непосредственно к Президенту Республики Абхазия, в Комиссию, в официальные органы Российской Федерации, в Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия, в русские общины, другие правозащитные организации», – сказал Бадра Гунба. Он представил участникам заседания информационную справку о работе комиссии за прошлые годы, особо отметил роль Посольства РФ, которое активно взаимодействует как с отдельными государственными органами, представленными в Комиссии, так и с Комиссией в целом. Посол Российской Федерации в Республике Абхазия является постоянным приглашенным лицом, участвует в обсуждении всех вопросов повестки и в голосовании.

«В рамках работы Комиссии рассмотрено 369 заявлений. 66 заявлений граждан Российской Федерации удовлетворены, 32 из них – в судебном и досудебном порядке. Компенсировано и предоставлено иное жилье 34 заявителям. 60 заявителям рекомендовано обратиться в суд. 44 заявления признаны необоснованными», – сообщил Гунба. 183 заявления находились вне действия компетенции Комиссии. Сюда входят и 70 заявлений с просьбами о выделении жилья из государственного жилого фонда или улучшении жилищных условий. «В 113 случаях споры являются внутрисемейными, заявители не являются довоенными собственниками жилья. Сюда же входят и 43 заявления от лиц грузинской национальности, покинувших Абхазию после войны и позиционирующих себя беженцами, либо от лиц, принимавших участие в военных действиях против абхазской государственности в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.», – уточнил Гунба.

Номер: 109Выпуск: 3987Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс