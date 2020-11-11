ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ДОХОДЫ ГОСБЮДЖЕТА СОСТАВИЛИ 6,4 МЛРД РУБЛЕЙ

Вице-премьер, министр финансов РА Владимир Делба рассказал об итогах исполнения бюджета Абхазии за 10 месяцев этого года. По его словам, поступило доходов в объеме 6,4 млрд рублей, что меньше аналогичного уровня прошлого года на 1,3 млрд рублей. Из общих поступлений в бюджетную систему Абхазии собственные доходы составили 3,7 млрд рублей. По отношению к аналогичному периоду 2019 года поступления собственных доходов уменьшились на 501,6 млн рублей.

За 10 месяцев 2020 года из общих средств, поступивших в государственный бюджет, на финансовое обеспечение государственных обязательств было направлено 6,2 млрд рублей или 55,4% от годовых расходов госбюджета. Расходы государственного бюджета были осуществлены в соответствии с их приоритетностью и эффективностью, при усиленном контроле за целевым их использованием. По словам Делба, к приоритетным расходам бюджета относятся: выплаты заработной платы, пенсий, пособий и иных установленных законодательством социальных выплат; расходы на мероприятия по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; выплаты по внешним обязательствам.

В настоящее время отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

«Помимо своевременной выплаты заработной платы, также в первоочередном порядке финансируются расходы по борьбе с COVID-19», – отметил Владимир Делба. За 10 месяцев текущего года на эти цели было направлено более 85 млн рублей. С апреля за счет бюджетных средств выплачивается дополнительная заработная плата медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19 в Гудаутском госпитале. На эти цели уже направлено 22 млн рублей. В течение 10 месяцев был погашен экспортный (железнодорожный) кредит и проценты по нему – 134 млн рублей. В приоритетном порядке также финансируются: приобретение медикаментов для лечебных учреждений республики – 50 млн рублей; приобретение медицинских изделий для инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – 7 млн рублей; оплата услуг за обучение в вузах Российской Федерации 136 гражданам – 22,4 млн рублей. В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан с января по октябрь была оказана материальная помощь: на лечение за пределами страны 488 гражданам – 66 млн рублей; на оказание адресной материальной помощи 556 гражданам – 22,7 млн рублей. Поддержку из республиканского бюджета получили и местные бюджеты для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы в сумме 680 млн рублей. Своевременно и в полном объеме поступает финансовая помощь из Российской Федерации.

Номер: 109Выпуск: 3987Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс