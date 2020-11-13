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13.11.2020
Номер: 110
Выпуск: 3988
Рубрика: общество
Автор: Из интернета
В ВОЗ НАЗВАЛИ ОТЛИЧИЯ СИМПТОМОВ КОРОНАВИРУСА ОТ ГРИППА
Коронавирус и грипп имеют похожие симптомы, среди них кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, а также изможденность. Кажется, что отличить заболевания совершенно невозможно, но есть и отличия.
Как информируют эксперты всемирной организации здравоохранения (воз), только covid-19 вызывает потерю вкуса и обоняния, а также тяжелую одышку. Также коронавирусу больше свойственна потеря аппетита, перманентные боль или давление в груди. Температуру при COVID-19 держится свыше 38 градусов. У многих наблюдается спутанность сознания.
Номер: 110
Выпуск: 3988
Рубрика: общество
Автор: Из интернета