«ОСТАВИЛИ НАЕДИНЕ»: ПРЕЗИДЕНТ КАРАБАХА ЗАЯВИЛ О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ

И одновременно призвал сограждан не участвовать в играх оппозиции

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян рассказал в ходе стрима в Facebook, как спецназ Армении отказался сопровождать его в одной из поездок. Он отметил, что должен был ехать в Ехникер с самыми сильными и элитными подразделениями, и те отказались. Арутюнян подчеркнул, что его буквально оставили наедине.

«Я просил, умолял, говорил, что я впереди буду идти, но получил отрицательный ответ!» - поведал глава Карабаха. Арутюнян попросил переспросить насчет этой истории у Службы Национальной безопасности Армении.

Арутюнян добавил, что в воинских частях в Армении были расквартированы 10 тысяч добровольцев. Но до фронта они так и не добрались. Тем не менее, армяне не должны искать предателей. «Мы сделали это всем народом, предали наших 18-20-летних детей. Предали все вместе», – сказал лидер Арцаха.

Арутюнян добавил, что те политики, которые сейчас говорят о предательстве, пусть расскажут, как участвовали в войне сами, и как участвовали их родственники. Он постоянно говорил, что людей не хватает. Для победы Карабаху были необходимы 80-100 солдат, но их катастрофически не хватало.

Арутюнян также отметил, что противник многократно превосходил армию НКР, и существовала реальная угроза окружения Степанакерта. Лидер Карабаха призвал жителей своей республики не участвовать в акциях протеста в Ереване.

Номер: 110Выпуск: 3988Рубрика: политикаАвтор: Из интернета