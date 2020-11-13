СУД ВЫНЕС ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ АНЗОРА ТАРБА

Сегодня, 10 ноября 2020 года судьей Сухумского городского суда Инаром Кварчия был оглашен оправдательный приговор в отношении Адгура Аутлева, Виталия Кулова, Бадри Джикирба и Аслана Чедия, привлеченных к уголовной ответственности Генеральной прокуратурой Республики Абхазия по делу, связанному с применением насилия несовместимых с жизнью к Анзору Тарба в ночь на 11 июля 2019 года в здании МВД, и причинением там же телесных повреждений Нугзару Папава, причастных, по версии предварительного следствия, к похищению Омара Мирцхулава. Адгур Аутлев, Виталий Кулов, Бадри Джикирба и Аслана Чедия оправданы по всем статьям, предъявленным им следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.

Из оглашенного в полном объеме приговора следует: «…суд приходит к выводу, что подсудимые Джикирба Б.В., Чедия А.А., Кулов В.М., Аутлев А.Б. подлежат оправданию за отсутствием в их действиях состава преступления, поскольку стороной обвинения не представлены доказательства их виновности в совершении инкриминируемых им преступлений, обвинения основаны на предположениях, а собранные предварительным следствием доказательства, после их исследования в судебном заседании, не могут быть положены в основу обвинительного приговора, так как они только лишь подтверждают, имевшие в здании МВД Республики Абхазия события в отношении Тарба А.В. и Папава Н.З.».

Суд в приговоре ссылается на часть 4 статьи 302 УПК Республики Абхазия, согласно которой, обвинительный приговор суда не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Суд, давая оценку основному доказательству стороны обвинения – голосовому сообщению подсудимого Аутлева А.Б., пересланному одному из родственников Тарба А.В., указал: «…оценка содержания голосового сообщения стороной обвинения дана в отрыве от всех обстоятельств исследуемых событий, в том числе непосредственно предшествовавших фрагменту представленной суду части разговора Аутлева А.Б., а также исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств. Изложенное не позволяет в полной мере с достаточной степенью однозначности и бесспорности категорично судить о том, что Аутлев А.Б. и Кулов В.М. применяли насилие в отношении Тарба А.В., а также не раскрывают полную картину произошедших в стенах МВД событий».

Суд, также огласил частное постановление, вынесенное им в порядке частью 4 статьи 29 УПК Республики Абхазия.

Из оглашенного судом частного постановления, адресованного Генеральному прокурору Республики Абхазия, следует, что уголовное дело было возбуждено с опозданием на два дня, то есть 13 июля 2019 года при наличии предусмотренных законом оснований для начала уголовного судопроизводства с момента осмотра места происшествия, в ночь получения сообщения о смерти Анзора Тарба в МВД, то есть 11 июля 2019 года. Суд в постановлении указал: «…на момент осмотра места происшествия, получения сообщения о смерти Тарба А.В. в здании МВД, следственные органы располагали, сведениями в соответствии с которыми должен был быть составлен рапорт об обнаружении признаков преступления, в соответствии с требованиями статьи 142 УПК РА и возбуждено уголовное дело, так как уже на стадии осмотра места происшествия имелись следующие основания, предусмотренные частью 2 статьи 139 УПК РА, для возбуждения уголовного дела:

«…незаконное перемещение Тарба А.В., в нарушении статьи 101 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве, из ОВД по Ткуарчалскому району в ОВД по Гулрыпшскому району, а затем в МВД Республики Абхазия. Согласно указанной норме закона Тарба А.В. подлежал содержанию в специальном приемнике МВД Республики Абхазия в г. Сухум в соответствии с Приказом МВД РА от 15.11.2010 года №240, который устанавливает правила внутреннего распорядка спецприемника для содержания лиц, арестованных в административном порядке;

нарушения положении части 21 статьи 216 Кодекса Республики Абхазия «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях», в соответствии с которым Тарба А.В., будучи административно арестованным, не мог быть опрошен либо допрошен без участия адвоката по иным материалам ОРД, доследственной проверки и уголовным делам;

наличие множественных ссадин и кровоподтёков, указывающих на причинение телесных повреждений (осмотр места происшествия от 11.07.2019г.), а также противоречивая информация о причинах повреждений, исходящая от руководства МВД, одним из которых была озвучена, смерть, наступившая при попытке побега…».

Суд резюмировал свои выводы о недоказанности вины подсудимых, тем, что находящимся на месте преступления прокурором города Сухум Тыркба Р.Л. – ныне заместителем Генерального прокурора, курирующим дознание и предварительное следствие и экс-заместителем Генерального прокурора Какалия Э.И. не были реализованы в полном объеме, представленные им статьей 37 УПК РА полномочия, в связи с чем, суд считает, что были утеряны вещественные доказательства, которые могли иметь по делу существенное значение.

По мнению суда, «…не были проведены мероприятия по поиску личных вещей Тарба А.В., на которых могли быть обнаружены биологические следы лиц, наносивших ему телесные повреждения, что явились бы бесспорными доказательствами по делу; не изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных по периметру и внутри здания МВД, в том числе в коридоре помещений, занимаемых УУР МВД Республики Абхазия, где по версии следствия имело место событие, которые могли иметь важное значение по делу; не установлено непосредственное место совершения преступления, взято за основу служебное помещение №303 несмотря на то, что там не было внешних признаков совершенных в отношении Тарба А.В. противоправных действий; не проведен осмотр других помещений МВД – 3 этажа, а тело покойного Тарба А.А., вместо направления в БСМЭ МЗ Республики Абхазия для вскрытия, было передано, неустановленным следствием родственникам, не из числа близких, причина которого на всей продолжительности расследования не стала предметом проверки для следствия…».

Кроме того, суд указал о неисполнении органами прокуратуры полномочии по надзору за соблюдением законности в местах лишения свободы, в частности в отношении административного арестованного Тарба А.В. и арестованного по уголовному делу по решению суда Папава Н.З., которые незаконно находились в течение длительного времени в служебных кабинетах МВД, что не стало предметом прокурорского реагирования, как до, так и после события имевшего место 11 июля 2019 года в здании МВД.

В связи с изложенными обстоятельствами суд обратился к Генеральному прокурору Республики Абхазия принять предусмотренные законом меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, допустивших грубые нарушения действующего законодательства и сообщить о принятых мерах суд в течение одного месяца с момента получения частного постановления.

Оправдательный приговор Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года и частное постановление может быть обжаловано сторонами в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА в течение 15 рабочих дней с момента провозглашения.

Номер: 110Выпуск: 3988Рубрика: обществоАвтор: Сухумский городской суд