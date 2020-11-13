ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СИТУАЦИИ С АИБГОЙ

В СМИ появилась информация, что в районе высокогорного села Аибга Гагрского района Республики Абхазия через реку Псоу построен подвесной мост, соединяющий Абхазию и Россию.

Как сообщается, подвесной мостовой переход, строительство которого заняло один месяц, был сооружен совместными усилиями городских властей и депутатского корпуса города Сочи Российской Федерации.

В этой связи требуем от уполномоченных органов Республики Абхазия незамедлительно дать исчерпывающее разъяснение по данному вопросу, а также проинформировать общественность о предпринимаемых мерах по реализации положений Закона Республики Абхазия «О Государственной границе» на данном участке Государственной границы.

Не стоит забывать, что медлительность и размытые формулировки создают «благодатную почву» для сил, препятствующих укреплению братских отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Т.Л. ГУЛИЯ, председатель АРУАА, А.Ч. БАРЦИЦ, председатель РПП «ФНЕА», В.В. ГАБНИЯ, председатель ПП «Апсны», А.А. АРДЗИНБА, председатель АНД

Номер: 110Выпуск: 3988Рубрика: политикаАвтор: Т.Л. ГУЛИЯ, председатель АРУАА, А.Ч. БАРЦИЦ, председатель РПП «ФНЕА», В.В. ГАБНИЯ, председатель ПП «Апсны», А.А. АРДЗИНБА, председатель АНД