В ДАМАСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ ДАУРА КОВЕ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ СИРИИ ХУСЕЙНОМ АРНУСОМ

Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове встретился с Премьер-министром Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнусом. Встреча прошла в Кабинете Министров Сирийской Арабской Республики.

Как сообщается на сайте МИД РА, открывая встречу, Хусейн Арнус приветствовал гостей из Абхазии и выразил признательность за поддержку и готовность развивать отношения с Сирийской Арабской Республикой.

Даур Кове, в свою очередь, поблагодарил руководство Сирии за приглашение абхазской делегации на международную конференцию, проходящую в эти дни в Дамаске. «Считаю, что перед лицом внешних вызовов, дружественным странам необходимо во всем поддерживать друг друга», - отметил Даур Кове.

Министр также проинформировал господина Арнуса о том, что абхазская часть «Совместного Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству» сформирована и готова к проведению первой встречи в рамках двустороннего сотрудничества.

Господин Арнус уверил министра, что Сирийская часть Совместного комитета будет сформирована в ближайшее время, о чем будет сообщено Посольству Абхазии в Сирии.

В ходе встречи стороны также обсудили ряд конкретных вопросов, связанных с перспективами развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Номер: 110Выпуск: 3988Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс