ПАРЛАМЕНТ РАТИФИЦИРОВАЛ ПРОТОКОЛ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВМЕСТНОГО ИНФОРМАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РА И РФ

Депутаты Парламента ратифицировали протокол о внесении изменений в «Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел».

Документ представил заместитель руководителя Администрации главы государства Джансух Нанба:

«Протокол предполагает внесение изменений в статью 6. Суть изменений заключается в том, что появляются правовые основания для финансирования Российской стороной капитальных затрат на ремонт, реконструкцию и строительства объектов, в которых непосредственно должен размещаться Центр. Во взаимосвязи с нормами статьи 6, вносятся изменения и в статью 12, суть которых заключается в том, что абхазская сторона берет на себя обязательства в случае прекращения деятельности Центра компенсировать российской стороне капитальные затраты, понесенные на приобретение имущества, реконструкцию и строительство данного объекта», - сказал Нанба.

В действующей редакции соглашения прописано, что в случае прекращения деятельности Центра собственность на объект, в котором располагается данное учреждение, переходит абхазской стороне.

В соответствии с изменениями, внесенными в соглашение, в случае прекращения деятельности Центра, абхазская сторона обязуется компенсировать все затраты на его строительство. В случае невыполнения этого условия, российская сторона оставляет за собой право сократить финансовую помощь на социально-экономическое развитие».

По словам Нанба, из-за отсутствия правовых оснований, российская сторона на протяжении нескольких лет не могла осуществить финансирование для реконструкции или строительства объектов.

Документ был принят единогласно во втором и окончательном чтении.

Номер: 110Выпуск: 3988Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс