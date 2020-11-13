ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА И БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»

Депутаты Парламента внесли изменения в закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия»

По словам вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, «изменения, вносимые в закон обусловлены еще одним этапом совершенствования бюджетной системы нашей страны».

«Речь идет об уточнении основных направлений использования средств, несомненно связанных с повышением результативности расходов, усилением контроля за использованием средств. Но самое важное нововведение, которое предусматривает проект закона – это составление и ведение на территории Абхазии кассового плана исполнения бюджета и ведение учета бюджетных обязательств. Это в настоящее время позволит нам более детально, прагматично и реалистично формировать показатели бюджета на последующие годы», - сказал Делба.

Вице-премьер сообщил депутатам, что в настоящее время в министерстве финансов идет подготовительная работа, поскольку вводимые изменения коснутся всех распорядителей и получателей бюджетных средств и позволят повысить прозрачность и эффективность расходов.

«Правоприменительная практика нашего бюджетного законодательства показала, что на данном этапе наша бюджетная система может себе позволить вносить подобные коррективы, использовать такие методы учета бюджетных обязательств. Сегодня действующая редакция закона говорит только лишь о принятии обязательств, но не упоминает учет. Если говорить о том, как это происходит, то каждый знает и видит, что расходные обязательства могут переходить из года в год. Но для того, чтобы оценить состояние общих долгов государства, общих принятых расходных обязательств, несомненно нужно вести учет», - подчеркнул Делба.

Законопроектом также предусматривается и упорядочение понятийного аппарата, а именно - дополнение понятийной части администраторов доходов терминами «судебный орган» и «государственный орган».

«Наше законодательство сегодня налагает полномочия на судебные органы не как на органы власти. Мы предлагаем расширить понятие «органы власти», потому что судебные органы власти тоже являются администраторами доходов бюджета», - уточнил Делба.

Еще одна поправка вносится в статью 42. Она касается использования средств Резервного фонда Кабинета Министров и резервных фондов местных органов.

Средства резервных фондов направляются на непредвиденные расходы. Предлагается установить, что непредвиденные расходы подлежат конкретизации в «Порядке использования средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия и резервного фонда местного органа государственного управления, утверждаемого КМ РА».

Номер: 110Выпуск: 3988Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс