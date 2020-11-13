ПАРЛАМЕНТ РАТИФИЦИРОВАЛ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОФИНАНСИРОВАНИИ РАСХОДОВ НА ПОЭТАПНОЕ ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Парламент Абхазии ратифицировал «Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия».

Документ представил заместитель главы Администрации Президента Джансух Нанба

«Данное Соглашение прошло все необходимые этапы, установленные нашим законодательством. Есть положительное заключение уполномоченного комитета. Суть данного Соглашения заключается в том, что в период с 2020 года по 2022 год предполагается направить объём финансирования в размере 620 млн рублей на улучшение работы МВД. В частности, 190 млн будут направлены на повышение материально-технического оснащения, в котором на сегодняшний день остро нуждается министерство. 430 млн рублей будут направлены на повышение денежного довольствия и социальной гарантии работников органов внутренних дел.

В рамках данного соглашения на наш взгляд удастся существенно повысить эффективность работы МВД, что отразится безусловно на жизни наших граждан», - сказал Нанба.

Постановление принято единогласно во втором, окончательном чтении.

Номер: 110Выпуск: 3988Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс