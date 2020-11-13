ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Президента Республики Никарагуа Даниэля Ортега Сааведра с 75-летним юбилеем.

В поздравительной телеграмме отмечается:

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 75-летием.

Вас знают как опытного политика и самоотверженного государственного деятеля, чьи усилия по отстаиванию национальных интересов и укреплению позиций Никарагуа на международной арене высоко ценятся, как на Родине, так и за ее пределами.

Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса абхазо-никарагуанских связей на благо наших братских народов.

Ваше Превосходительство, пользуясь случаем, позвольте возобновить уверения в моем высоком к Вам уважении и пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.

С уважением,

А.Г. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

Номер: 110Выпуск: 3988Рубрика: политикаАвтор: А.Г. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия