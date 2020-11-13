В СОЧИ ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ДВУХ ПРЕЗИДЕНТОВ

12 ноября 2020 года в Сочи прошли переговоры президентов Абхазии и России Аслана Бжания и Владимира Путина.

***

12ноября в Сочи состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания, прибывшим в Россию с рабочим визитом.

«Уважаемый Аслан Георгиевич, очень рад Вас видеть! Мы в последний раз, по-моему, виделись на Параде Победы в Москве. Но сейчас есть возможность не спеша, в спокойной обстановке поговорить о том, как развивается ситуация в наших межгосударственных отношениях.

К сожалению, пандемия оказывает влияние на экономику. Хотя, безусловно, Россия остается партнером номер один, больше 70 процентов всего экономического оборота республики – с Россией. У нас есть очень значимые направления сотрудничества, я уж не говорю про туризм, но есть и другие составляющие: сельское хозяйство, телекоммуникации. Все это должно быть предметом нашего сегодняшнего обсуждения. Надеюсь, что та помощь, которую российские медики оказывают республике в борьбе с пандемией, тоже является существенной. Знаю, что наши специалисты работают в красной зоне Гудаутской больницы. И мобильный госпиталь там развертывается Министерством обороны, военные медики тоже работают. Все эти и другие вопросы, которые представляют, как в таких случаях говорят, взаимный интерес, мы с Вами сегодня спокойно, не спеша, можем обсудить здесь, а потом – за рабочим завтраком», - сказал президент РФ Владимир Путин, приветствуя Бжания.

Президент Абхазии Аслан Бжания выразил благодарность за встречу.

«В таком формате встреча у нас проходит в первый раз. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность от имени многонационального народа Абхазии российскому народу, лично Вам, Владимир Владимирович, за ту поддержку и помощь, которую Вы нам оказываете на протяжении многих лет. Мы Вам за это признательны. Друзья, как известно, познаются в беде: вот в последнее время в условиях пандемии мы еще раз эту поддержку почувствовали. Я хотел бы поблагодарить руководство Министерства обороны за тот госпиталь, который развернут у нас. Большую помощь нам оказывают российские медики: вахтовым методом, на протяжении нескольких месяцев к нам в гудаутскую больницу приезжают российские врачи. И это, безусловно, неоценимый вклад в этих условиях. Роспотребнадзор тоже нам оказывает помощь. Мы Вам за всё это признательны. Руководство Абхазии намерено реализовывать те договоренности, которые подписаны в большом договоре, в других межведомственных договорах, потому что это в полной мере соответствует интересам Абхазии, всё это работает на укрепление государственности и суверенитета Абхазии», - сказал Аслан Бжания.

Президент РА назвал Владимира Путина желанным гостем и пригласил его в гости в Абхазию.

Номер: 110Выпуск: 3988Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс