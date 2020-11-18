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18.11.2020
Номер: 112
Выпуск: 3990
Рубрика: общество
Автор: С.А. ДБАР, секретарь комиссии по Госпремии им. Г.А. Дзидзария, кандидат исторических наук, доцент
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Комиссии по Государственной премии РА им. Г.А. Дзидзария в области науки
Комиссия по Госпремии РА им. Г.А. Дзидзария сообщает, что лауреатами Государственной премии в области науки за 2020 год стали:
– доктор филологических наук, академик АНА и АМАН, профессор Салакая Шота Хичевич – за научный труд «Избранные научные труды в трех томах»;
– кандидат исторических наук, доцент Касладзия Наала Валерьевна – за монографию «Генезис и становление Абхазского царства».
С.А. ДБАР, секретарь комиссии по Госпремии им. Г.А. Дзидзария, кандидат исторических наук, доцент
Номер: 112
Выпуск: 3990
Рубрика: общество
Автор: С.А. ДБАР, секретарь комиссии по Госпремии им. Г.А. Дзидзария, кандидат исторических наук, доцент