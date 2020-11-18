ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Комиссии по Государственной премии РА им. Г.А. Дзидзария в области науки

Комиссия по Госпремии РА им. Г.А. Дзидзария сообщает, что лауреатами Государственной премии в области науки за 2020 год стали:

– доктор филологических наук, академик АНА и АМАН, профессор Салакая Шота Хичевич – за научный труд «Избранные научные труды в трех томах»;

– кандидат исторических наук, доцент Касладзия Наала Валерьевна – за монографию «Генезис и становление Абхазского царства».

С.А. ДБАР, секретарь комиссии по Госпремии им. Г.А. Дзидзария, кандидат исторических наук, доцент

Номер: 112Выпуск: 3990Рубрика: обществоАвтор: С.А. ДБАР, секретарь комиссии по Госпремии им. Г.А. Дзидзария, кандидат исторических наук, доцент