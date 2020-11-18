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18.11.2020
Номер: 112
Выпуск: 3990
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
БЕЗ СЕРТИФИКАТА – НЕ БОЛЕЕ 5 КГ ЦИТРУСОВЫХ
Государственный таможенный комитет РА информирует население о действующем порядке ввоза физическими лицами цитрусовых плодов на территорию России для личного пользования. Без наличия фитосанитарного сертификата разрешен ввоз на территорию РФ 5 килограммов цитрусовых плодов. Свыше 5 кг ввоз цитрусовых плодов разрешен только при наличии фитосанитарного сертификата. Багаж, переносимый пешком, если его вес не превышает 25 кг, освобождается от уплаты таможенных платежей.
Номер: 112
Выпуск: 3990
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс