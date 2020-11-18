БЕЗ СЕРТИФИКАТА – НЕ БОЛЕЕ 5 КГ ЦИТРУСОВЫХ

Государственный таможенный комитет РА информирует население о действующем порядке ввоза физическими лицами цитрусовых плодов на территорию России для личного пользования. Без наличия фитосанитарного сертификата разрешен ввоз на территорию РФ 5 килограммов цитрусовых плодов. Свыше 5 кг ввоз цитрусовых плодов разрешен только при наличии фитосанитарного сертификата. Багаж, переносимый пешком, если его вес не превышает 25 кг, освобождается от уплаты таможенных платежей.

Номер: 112Выпуск: 3990Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс