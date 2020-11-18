КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТОВ – ЮРИСТОВ, МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ И ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

Детский фонд Абхазии объявляет конкурс на лучшее эссе по вопросам, связанным с защитой прав несовершеннолетних в конфликте с законом.

К участию в конкурсе приглашаются студенты юридических факультетов Абхазского государственного университета и Сухумского открытого института, молодые юристы и правозащитники.

Темы для эссе:

1. Международный опыт ювенальной юстиции;

2. Защита несовершеннолетних, лишенных свободы;

3. Проблемы несовершеннолетних правонарушителей в современном обществе;

4. Адвокация в сфере ювенальной юстиции;

5. Социальные аспекты ювенальной юстиции.

Письмо об участии вместе с эссе присылать на электронный адрес abkhazdetfond@yandex.ru

В письме должны быть указаны имя, адрес электронной почты, номер телефона соискателя, название эссе.

Жюри выберет три лучших эссе. В состав жюри будут входить три юриста с большим опытом работы в юриспруденции. Работы соискателей будут закодированы.

Победителям будут вручены денежные премии.

Эссе трех победителей и другие работы будут опубликованы в абхазских СМИ.

Срок подачи эссе – 26 декабря 2020 г.

Асида ЛОМИЯ, председатель Детского фонда Абхазии

Номер: 112Выпуск: 3990Рубрика: обществоАвтор: Асида ЛОМИЯ, председатель Детского фонда Абхазии