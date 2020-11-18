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КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТОВ – ЮРИСТОВ, МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ И ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
Детский фонд Абхазии объявляет конкурс на лучшее эссе по вопросам, связанным с защитой прав несовершеннолетних в конфликте с законом.
К участию в конкурсе приглашаются студенты юридических факультетов Абхазского государственного университета и Сухумского открытого института, молодые юристы и правозащитники.
Темы для эссе:
1. Международный опыт ювенальной юстиции;
2. Защита несовершеннолетних, лишенных свободы;
3. Проблемы несовершеннолетних правонарушителей в современном обществе;
4. Адвокация в сфере ювенальной юстиции;
5. Социальные аспекты ювенальной юстиции.
Письмо об участии вместе с эссе присылать на электронный адрес abkhazdetfond@yandex.ru
В письме должны быть указаны имя, адрес электронной почты, номер телефона соискателя, название эссе.
Жюри выберет три лучших эссе. В состав жюри будут входить три юриста с большим опытом работы в юриспруденции. Работы соискателей будут закодированы.
Победителям будут вручены денежные премии.
Эссе трех победителей и другие работы будут опубликованы в абхазских СМИ.
Срок подачи эссе – 26 декабря 2020 г.
Асида ЛОМИЯ, председатель Детского фонда Абхазии
Номер: 112
Выпуск: 3990
Рубрика: общество
Автор: Асида ЛОМИЯ, председатель Детского фонда Абхазии