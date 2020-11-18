БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ И ОБИД

ПАМЯТЬ

Ушел из жизни замечательный человек, который беззаветно служил нашей Родине.

Анатолий Васильевич Морозов, 1954 года рождения, сын кадрового военного, жил в Абхазии с 1973 г., так как служил в погранвойсках, расположенных в районе Маяка. Отслужив срочную службу, будучи мастером спорта СССР по стрельбе, был приглашен в стрелковую команду в звании прапорщика. Подготовил 24 мастера спорта СССР, одного мастера спорта международного класса.

Женился, родилась дочь. Как военному ему предложили 2-комнатную квартиру, но он уступает ее другу (у друга было двое детей), а сам берет однокомнатную квартиру. Всегда по жизни был таким – довольствовался малым.

После увольнения из пограничных войск стал работать в Абхазском обкоме ДОСААФ в должности начальника водной станции, находящейся на Красном мосту.

В день начала войны 14 августа 1992 года на территорию причала подошел боец Абхазской гвардии и попросил выпить воды. В это время Анатолий заметил двух грузинских гвардейцев, которые прошли под мостом и бросили в них гранату. Наш боец был ранен в голову, шею, руку и ногу, осколками зацепило и Морозова в бок. Он помог раненому добраться до дороги и передал санитарам, доложил о случившемся и вернулся на водную станцию. Началась интенсивная стрельба со стороны МВО: стрелял грузинский снайпер. Анатолий в ответ уничтожил двух гвардейцев и припрятал автоматы. В ту пору понять, что происходит, было трудно, но оставаться на водной бухте стало опасно.

В порту стояли две наши яхты «Абхазия» и «Рица». Там Анатолий встретил тренеров Константина Стратилова и Сергея Шаталова. Договорились спасать яхты. В это время войско Сосо Ахалая заняло площадь Конституции, и они попали в окружение. Кое-как пробравшись, передали начальнику яхт клуба Зурабу Ахуба, что они постараются спасти яхты. Командование взял на себя дерзкий Анатолий Морозов.

На борт корабля «Абхазия» взяли 27 беженцев и 17 августа отплыли от причала. Под прикрытием российских пограничников из-под носа грузин (а в Гагре уже были грузины) «угнали» наши яхты «Абхазия» и «Рица» русские парни – Морозов со своими друзьями Шаталовым и Стратиловым. Так были спасены две наши яхты и они благополучно вошли в парусный центр города Сочи.

Морозов, работая на яхте в Сочи, на вырученные деньги привозил провизию нашим бойцам. В ноябре в Сочи прибывает Зураб Ахуба, и дальше яхтами занимался он. Морозов и Ахуба на КАМаЗе не раз подвозили к линии фронта в Нижней Эшере продовольствие. Он обучал наших ребят стрельбе, но при этом его имя нигде не записано, кроме одной бумаги – пропуска, датированного 26 декабря 1992 года под подписью начальника гарнизона в Нижней Эшере.

По семейным обстоятельствам ему пришлось уехать в г.Липецк к жене и малолетней дочери, т.к. не смог оставить их без жилья и денег (хотя в это время они были уже в разводе).

Вернулся Анатолий в Абхазию сразу после Победы и уже 11 октября 1993 года пришел в штаб ВМФ к командующему флотом Ю.Агрба. Его назначают заместителем командира дивизиона катеров. Впоследствии, когда дивизион был преобразован в военно-морскую базу, командующим ВМФ Абхазии был назначен А.А.Воинский. А.В.Морозова назначают начальником штаба военно-морской базы, где он прослужил до 2005 года.

Пройдя многолетнюю службу в ВС РА, его уволили. Он не дослужил до военной пенсии пару месяцев без абхазского паспорта. У него был только паспорт советского образца, в котором была вклеена фотография по возрасту в июле 2007 года. И когда в 2016 году Л.Ачба привел Анатолия на работу в наш Абхазский драмтеатр, у него не было никакого паспорта и гражданства.

Комиссия по гражданству при Президенте Р.Д.Хаджимба дала ему абхазское гражданство, но далее из-за неполного стажа не смогли оформить военную пенсию, а нашу пенсию в 500 рублей мне стыдно было предлагать.

Обратились в Посольство РФ. Нам сообщили, что для получения российского гражданства, надо отказаться от абхазского. Когда ему предложила такой выход, он мне ответил: «Я защищал эту землю, ни за какие деньги не променяю свой абхазский паспорт, – и пошутил, – умру без пенсии, похороните как сына абхазского народа». Впоследствии мы оформили ему абхазскую пенсию, которая составила 2.500 рублей (это у кого нет российского гражданства), успел получить несколько месяцев.

Без претензии ни к кому, без обиды ни на кого, Анатолий Морозов тихо ушел из жизни в возрасте 65 лет. Как военного человека в последний путь провели салютным залпом и предали земле на любимой Родине – Апсны.

Покойся с миром, Анатолий Морозов. Ты останешься в сердцах друзей достойным, отзывчивым, светлым человеком!

Сусанна КВАРЧИЯ

Номер: 112Выпуск: 3990Рубрика: обществоАвтор: Сусанна КВАРЧИЯ