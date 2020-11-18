НАШ СУХУМ

Сухум. Набережная.

Почтовая открытка нач. XX в. (до 1913 г.)

На фото постройка 1881 г. – турецкая кофейня, пекарня и магазины купца Кара-Хасана. Белое здание – гостиница «Центральная» 1903 г. постройки, на ее месте в 1913 году построят гостиницу «Сан-Ремо».

Бульвар – излюбленное место прогулок сухумцев, был разбит между морем и Михайловской набережной (ныне набережная Махаджиров) в 1868 г. На бульваре располагалась обширная кофейня (в 1860 –1870 гг. это кофейня – будка Сташинидиса, а в 1890 – 1900 гг. – кофейня Д. Гогиджанова).

В 1910 г. в кофейне бульвара был установлен платный телефон (1 звонок 5 копеек). Это был первый в Сухуме общественный телефон.

(Из книги А. С. Агумаа «Старый Сухум»)

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Сегодня на месте турецкой кофейни располагается бренд Сухума – ресторан «Нартаа» со своей знаменитой национальной кухней.

После 2008 года «деловые люди» Абхазии пытались его закрыть, чтоб построить на этом месте торговый центр и гостиницу.

Официально ресторану «Нартаа» предъявили претензии: неухоженность заведения, невостребованность в их услугах у населения и постоянный дым, который будет мешать строящемуся будущему Посольству РФ.

Газета «Республика Абхазия» рассказывала об этом историческом месте г.Сухума, о нецелесообразности лишать горожан, гостей столицы национальной еды и наработанного бренда.

Тогда городские структуры обратились к дирекции с просьбой привести точку общепита в надлежащий вид. Сегодня «Нартаа» придает набережной особый колорит и может похвастаться своей посещаемостью.

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В начале 60-х годов в Сухуме стали устанавливать городские общественные телефоны. Они были двух видов – телефонная будка и навесной аппарат. Один из таких аппаратов повесили практически на то место, где был когда-то установлен в турецкой кофейне в 1910 году, рядом с нынешним отелем «Белый парус».

Закидываешь монету, набираешь номер и говоришь определенное время. Хочешь говорить дольше, доплачивай. А так как телефон был единственным на центральной набережной, желающих звонить было много. Небольшой круг молодежи, постоянно проводящий время на берегу, знал одну хитрость, которая позволяла разговаривать по этому телефону намного больше.

Срывали кусок пальмового листа, делали из него узкую полоску и опускали в ячейку для монет. Услышав характерный щелчок (дескать, монета дошла), набирали номер и…

Держали эту хитрость в большом секрете, так как за это могли тогда здорово наказать. Самое интересное, что этот пальмовый метод в других автоматах большей частью не срабатывал.

Как оказалось, где чаще пользовались телефоном, больше «смягчался язычок» от падающих монет.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 112Выпуск: 3990Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА