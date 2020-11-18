НОВЫЕ ИЗДАНИЯ АГУ

В московском издательстве «МАКС-Пресс» вышли в свет два издания: «Сборник статей студентов АГУ» за 2018-2019 гг. и «Сборник научных трудов», в который вошли лучшие научные статьи сотрудников Абхазского государственного университета, членов профессорско-преподавательского состава вуза за тот же период.

«Сборник научных трудов» открывается словами ректора АГУ, академика Алеко Гварамия о том, что «образование должно стать национальной идеей. Наука должна шагать рука об руку с образованием». Он объединяет 39 статей и разработок, в которых ставятся и решаются различные по своей теоретической и практической значимости и направленности исследовательские задачи. Вошедшие в сборник материалы могут быть использованы в виде вспомогательного научного источника как молодыми исследователями, студентами, так и всеми, кто интересуется ими.

Работы отражают профессиональный уровень авторов, пути, формы и методы решения поставленных вопросов. «Работы, безусловно, различны – некоторые из них являются уже завершёнными по своему содержанию, другие мыслятся как часть будущих объемных исследований. Многие представленные статьи уже и на данном этапе достойно пополнят массив научно-исследовательской литературы», – пишет проректор по научной работе Абхазского государственного университета профессор Джульетта Адлейба в аннотации к сборнику.

В «Сборник статей студентов АГУ» вошли лучшие исследовательские работы студентов, выполненные в течение двух последних лет, прошедшие апробацию на факультетах, заслушанные на различных научных конференциях и отобранные как достойные для представления в виде публикаций. В своих статьях и разработках студенты поднимают различные вопросы естественнонаучной и гуманитарной направленности.

«Данное издание является своего рода мотивирующим фактором для студентов, готовых сделать свой выбор в пользу исследовательской деятельности, а также может использоваться как информационный источник в процессе обучения», – отмечается в аннотации. Всего в сборник вошли 30 статей молодых авторов, делающих свои первые, но уверенные шаги в науке.

Оба сборника выпущены под редакцией Т.Ю.Алексеевой и В.И. Пейливановой, главный редактор – Е.М. Бугачева. В состав редакционной коллегии «Сборника научных трудов» вошли А.А. Гварамия (ответственный редактор), Дж. Я. Адлейба (зам. ответственного редактора), В.И. Маландзия, В.В. Делба, О.П. Дзидзария, Н.Л. Пачулия, Г.А. Хватыш и А. М. Касландзия.

АЛХАС ЧХАМАЛИЯ, главный редактор газеты «Абхазский университет»

Номер: 112Выпуск: 3990Рубрика: обществоАвтор: АЛХАС ЧХАМАЛИЯ, главный редактор газеты «Абхазский университет»