«Я ОТВЕЧАЮ ПЕРЕД БОГОМ ЗА АБХАЗСКИЙ НАРОД», –

ТАК ГОВОРИЛ КАТОЛИКОС АБХАЗИИ МАКСИМ II

Духовная жизнь абхазского народа подверглась большим испытаниям. Сегодня ответственность главного священника Абхазии лежит на председателе Церковного совета Абхазской православной церкви иерее Виссарионе (Аплиаа). Своей точкой зрения о создавшейся ситуации вокруг АПЦ он поделился с корреспондентом газеты «РА».

Незаживающие раны церковного раскола АПЦ

В заголовок статьи вынесено молитвенное обращение к Богу за абхазский народ Пицундского католикоса Абхазии Максима II. Когда в XVIII веке на территории Абхазии владычествовала порта Османской империи, резиденция Максима II располагалась в Гелатском монастыре (ныне территория Грузии). На одном из собраний националистически настроенные иерархи Грузинской церкви решили переименовать Абхазский католикосат в Западногрузинский. Тогда Максим II заявил, что не позволит это сделать, так как он является католикосом Абхазии и перед Богом отвечает за абхазский народ. Этот поступок в очередной раз доказывает, что каждый человек должен славить Бога на своём родном языке. Это и есть Евангельское учение. И никто не имеет никаких канонических прав этому препятствовать. Этому учению необходимо следовать всем православным христианам мира. И тогда всем будет мир.

Раз у нас нет пока епископа, это не означает, что мы не должны жить по законам Божьим. После войны в Абхазии остались три священника – отец Пётр Самсонов, Павел Харченко и я. Они были моими духовниками и решили избрать меня старшим абхазским священнослужителем. Я с нетерпением ждал молодых обученных священников, которые будут моей опорой. А получил яблоко раздора. Раскол церкви недопустим. Об этом я говорю постоянно, но ничего не меняется. Его сделали люди образованные под воздействием лукавых сил. Этой ситуацией воспользовались грузинские политики и без ведома Церковного совета АПЦ привезли икону в дар Илорскому храму. Никто из абхазских священников не был поставлен в известность об этом факте. У нас никакой духовной связи с Грузией нет. В 1795 году в Киеве умер наш последний абхазский католикос Максим II, это известно всем. Канонически и исторически абхазская церковь всегда была автокефальной церковью. В разные времена синодальная и советская власть разрушали символы спасения и жизни вечной – храмы, кресты, колокола. Хотел бы я дожить до того времени, когда синодальная церковь признает свои канонические ошибки, допущенные вмешательством светских властей. Но пока об этом никто не говорит. Икону эту мы не приняли, а как она к нам попала, пусть выясняют соответствующие службы. Наши действия – не грех. Грех – это то, что они не признают свою «сестру» – церковь и хотят Абхазию без абхазцев. И у них есть пособники в нашей стране. Церковь отделена от государства и власть не должна вмешиваться в её дела. Однако происходит обратный процесс. Не появились бы у нас раскольники, если б власть не допустила этого. Они привели нас к конфронтации. Пусть она и исправляет свои ошибки. Я не имею права сталкивать народ, который запутали в своей вере. Я должен быть стабилизатором, а не детонатором в православном обществе. Сегодня власть рекламирует раскольников. Предоставляет им эфир на телевидении, приглашает участвовать в различных передачах. Мы должны исправлять этот раскол несмотря на то, что кто-то симпатизирует этим раскольникам. Это опасно для абхазского православного народа. Мы не должны нарушать спасительные православные учения. В церкви есть канонические правила, по которым должен жить священник, тем более монах. Я их воспитывал, учил для того, чтобы они стали помощниками в деле восстановления православной церковной жизни Абхазии, а они решили управлять церковью без благословения. И сегодня они никому не подчиняются. Непозволительно никому – ни греческим, ни грузинским священнослужителям управлять нашей церковью. Абхазская православная церковь будет восстанавливаться с Божьей помощью. А часть нашего общества принимает ложь, даже защищает её. Раскольники неправильно ведут себя по отношению к России. Россия защищает нас, помогает, просвещает нашу молодёжь. Российский Патриарх хочет нам помочь, желает нам терпения, говорит, что нас мало, но мы должны выстоять. А мы как ведём себя? Хотим, чтобы нам помогал Константинополь?

Прошло около десяти лет с тех пор, как представители Совета так называемой Священной митрополии Абхазии о.Дорофей (Дбар) и о.Андрей (Ампар) заявили о полном разрыве своих отношений с Русской православной церковью. Они демонстративно разорвали указы епископа Майкопского и Адыгейского Тихона о наложении на них запрещения священнослужения сроком на три года за раскольническую деятельность на территории Абхазии. Абхазская православная церковь в лице Церковного Совета скорбит об их дерзостных действиях в отношении Матери Русской православной церкви, которая вскормила, обучила, рукоположила и облачила их в священный сан иеромонахов. Я неоднократно их предупреждал, просил, делал снисхождения, однако их тщеславие возымело верх над здравым смыслом.

Абхазская православная церковь является поместной церковью. Мы должны её укреплять. И в этом нашим ближайшим союзником является Московский Патриарх, а не Варфоломей, который поддерживает раскольников. Он разделяет славян. Он разделяет и нас. Но славяне победят в этой битве. Агрессия не должна присутствовать в православном учении. Мы должны думать о единстве. Мы все братья во Христе. Наши раскольники должны покаяться, в противном случае они будут извержены из церкви. Митрополию допустила наша власть. Мы молитвенно призываем вас всех полюбовно уврачевать раскол в Абхазской православной церкви. И если мы сможем это сделать без противостояния на основе канонических правил мы сможем объединить всех и вся. И это будет угодно Богу, будет радостным событием в жизни абхазского православного народа.

Неблагодарность – один из самых распространенных и самых тяжких грехов. И со стороны нововзращенных абхазских клириков мы сегодня видим именно это. Но только признаемся ведь: пожинаем именно то, что сами же и взрастили! Раскол зашел слишком далеко. Опасаюсь, взаимопонимания не будет. Причина: для примирения нужны уступки, компромисс. Но оставлять ситуацию в таком виде, как она есть, тоже нельзя. Нельзя превращать Абхазию в зону межправославного конфликта, который потом перерастет в противостояние между Россией и Абхазией.

Пандемия страха

Сегодня в условиях пандемии и карантина каждый день нам говорят о том, что люди умирают. Бойтесь, бойтесь, прячьтесь, прячьтесь от смерти. Смерть не проблема. Напрасной гибели не будет никакой. Мы не знаем, что будет. Будущего нет. Будущее только у Бога. И не надо слушать тех, кто рисует нам мрачные прогнозы. Никто не знает, что будет. Знает только Бог. Прочитайте Евангелие. Бог говорит нам: «Не бойтесь». Пандемия страха для тех, кто сомневался в том, что Бог есть. Сейчас они убедились в том, что Бог есть. Мы думаем, что за этой пандемией кто-то решает свои геополитические задачи. Нет. Эта проблема духовно-нравственная. Для истинного православного христианина ничего нового не происходит. Две тысячи лет мир борется с Христом, с церковью. Дьявол хочет превратить в ничто всё, что создал Бог. Он ненавидит человека, как Божье творение. Мы получили смерть за грех наших прародителей Адама и Евы. Кто-то сегодня пытается всё это обновить, дали название этому – коронавирус. Дьявол готовит себе путь, это его козни.

Мы разгневали Бога. Мир стал настолько коварным, что люди совершают поступки неугодные Богу. Они стали захватывать чужие территории, земли, дома, имущество. Наш народ должен подвести итоги своей жизни, проанализировать свои поступки, сделать выводы и попытаться исправить свои ошибки. Не надо плохое искать в ком-то, в себе надо искать это в первую очередь. Нужно каяться, просить прощения у Бога. Если наш народ не объединится, нас просто могут уничтожить.

Православное христианское учение даёт нам возможность молиться Богу и обращаться к Отцу небесному. Мы просим его о том, чтобы он дал нам хлеб наш насущный и не ввёл нас во искушение. Но, к сожалению, в нашем обществе искушений много. Христос, истинный Бог наш, был распят людьми, которые от зависти распяли его, а он спас их своим бессмертием. Бессмертие мы можем получить только добрыми делами. Только добродетелью мы покрываем множество грехов своих. Но, к великому сожалению, в нашей стране абхазской происходит много злых дел. А зло, как известно, никому не приносит благодать. Оно приносит несчастье, ненависть и разрушения. Этого нельзя допускать в нашем православном обществе. Церковь – это место, где люди находят утешение, любовь, смирение. Она открыта для каждого: в ней найдется место для праведника и грешного, для богатого и бедного, для сильного и слабого.

Будем молиться. Все мы дети Божьи, но не все живём по закону Божьему. В этом наша беда. Кто живёт с Богом в сердце, он не способен на гнусные поступки. Кто виноват? Каждый пусть ищет вину в самом себе. Дай Бог, чтобы люди научились подавлять в себе злобу и жестокость. Каждая человеческая душа многоценна сама по себе. И церковь православная всегда рада принять к себе своих заблудших чад с любовью. Нет никакого унижения в покаянии. Покаяние – это обретение человеком его подлинного вечного достоинства и сущности. Новая заповедь Христа – любите друг друга, прежде ищите царство Божие, а всё остальное приложится. Чтобы у каждого православного христианина была евангельская правда. Это и есть истина, данная Богом.

Сегодня вся ответственность лежит на православных христианах Абхазии. Пусть слова католикоса Абхазии Максима II будут для каждого христианина любой нации спасением, пусть желают они своему народу жизнь вечную. Прошу ваших молитв за абхазский православный народ. Смиренный иерей Виссарион.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 112Выпуск: 3990Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ